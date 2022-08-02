المصادقة على مسودة تعليمات رخص المهن اليومية

صادق مجلس أمانة عمان في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، على مسودة التعليمات الخاصة برخص المهن للخدمات المحلية اليومية في المناطق السكنية ضمن حدود الأمانة لسنة 2022 ، وذلك استناداً لأحكام المادة ( 2 ) من النظام المعدل لنظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان رقم ( 38 ) لسنة 2022 .

وبموجب التعليمات أصبحت الرخص المهنية ضمن السكن تصدر بقرار إداري وليس كما كان سابقاً من خلال لجان مختصة وهو ما يوفر الجهد الكبير والوقت على طالبي الرخص ضمن الأحياء السكنية والتي تقدم إلكترونياً.

كما تضمنت التعليمات تعديلات على الشروط من حيث المساحة والأبعاد على التجاري والمهن المشابهة ، بحيث اصبح البعد عن المهن المشابهة 300 متر ، والبعد عن اقرب تنظيم تجاري لا يقل عن 400 متر ، والسماح بممارسة المهنة ضمن محل لا تتجاوز مساحته عن 50 متر ، وكذلك السماح بترخيص مهن ضمن السكن للابنية الواقعة على شارع بسعة تنظيمية 20 متر فما دون .

واشتملت التعليمات الخاصة برخص المهن للخدمات المحلية اليومية في المناطق السكنية ضمن حدود الأمانة لسنة 2022 وضع آلية واضحة لطريقة قياس الابعاد والمسافات الواردة أعلاه.

ووافق المجلس على تجديد اتفاقية التعاون مع وزارة المالية بخصوص تحصيل المطالبات المالية المترتبة لأمانة عمان الكبرى على المكلفين.

كما وافق على إلغاء اتفاقية عقد مشروع خدمة توريد وتركيب وتشغيل نظام الاتصال والتتبع للسيارات التكسي ضمن حدود أمانة عمان بالتراضي مع إعادة كفالة حسن التنفيذ كون الشركة الموقعة على الاتفاقية لم تقم بالتشغيل.