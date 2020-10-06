المصادقة على نحو 2500 وحدة سكنية في الضفة

هآرتس

هجار شيزاف 6/10/2020

مجلس التخطيط الاعلى، وهو قسم في الادارة المدنية، الذي يصادق على التخطيط والبناء في المستوطنات، سيعقد في يوم الاحد من اجل المصادقة بصورة نهائية على بناء نحو 2500 وحدة سكنية في المناطق، اضافة الى نحو 2000 وحدة سكنية سيتم الدفع بها قدما الى مرحلة المصادقة على الايداع. جزء من البناء الذي ستتم المصادقة عليه أو الذي سيتم دفعه قدما هو بالفعل شرعنة بأثر رجعي لمبان بنيت بشكل غير قانوني، وجزء منه يتوقع أن يوقف توسع قرى فلسطينية مجاورة.

في مستوطنة شيلا في شمال رام الله ستتم المصادقة على بناء 141 وحدة سكنية. هذه الوحدات ستبنى في المنطقة التي تقع في شمال المستوطنة بين قرية قريوت وجالود الفلسطينية. ومن بين معارضي المخطط كان رؤساء المجالس في القريتين بواسطة المحامي شلومو زخاريا. في مستوطنة فصايل، في غور الاردن، سيصادق على بناء 120 غرفة فندقية، وستتم شرعنة موقف سيارات بأثر رجعي أقيم بشكل غير قانوني في بداية 2016 وبدأ بالعمل في قبل سنتين.

في مستوطنة غيفع بنيامين في شمال شرقي القدس ستتم المصادقة نهائيا على بناء 357 وحدة سكنية، وهو أعلى رقم سيقدم لمصادقة المجلس عليه. في نيلي التي تقع في وسط الضفة ستقدم للمصادقة النهائية 354 وحدة سكنية، وفي بيت ايل سيصادق على بناء 346 وحدة سكنية، وستتم شرعنة 36 وحدة سكنية سبق بناؤها هناك.

في مرحلة المصادقة على الايداع، وهي مرحلة اولية للاجراءات التخطيطية التي تجري قبل أن يتم سماع الاعتراضات على المخطط، سيتم الدفع قدما بمخطط بحجم 952 وحدة سكنية في هار غيلو. هذا البناء سيغلق بالفعل قرية الولجة في جنوب غربي القدس. اضافة الى البناء في غيلو سيتم الدفع قدما بـ 629 وحدة سكنية في مستوطنة علي، عدد منها وحدات بنيت في السابق بشكل غير قانوني.

عدد من الوحدات السكنية التي سيصادق عليها أو التي سيتم دفعها قدما في الجلسة، يمكن أن تبنى في مستوطنات، التي حتى حسب خطة ترامب ستبقى جيوبا داخل التواصل الجغرافي الفلسطيني. هكذا، في مستوطنة يتسهار سيصادق على 121 وحدة سكنية جديدة، وفي تيلم سيصادق على بناء 64 وحدة سكنية، وفي اسفير (متساد) ستبنى 215 وحدة وفي معاليه مخماش سيتم الدفع قدما لبناء 14 وحدة سكنية.

في يوم الجمعة ورد في “اسرائيل اليوم” أن عدد الوحدات التي سيتم الدفع بها قدما أو ستتم المصادقة عليها في المجلس، سيكون أعلى بكثير. وحسب التقرير، يتوقع أن تدفع الادارة المدنية قدما أو ستصادق في الجلسة على حوالي 5400 وحدة سكنية، أكثر من نصفها في بيتار عيليت. اضافة الى ذلك، ورد أنه ستتم المصادقة على 286 وحدة جديدة في هار براخا و181 وحدة في عيناف و120 وحدة في بني كيدم.

مجلس التخطيط الاعلى سيجتمع يوم الاحد للمرة الاولى منذ ثمانية اشهر. في الاشهر الاخيرة بدأ مجلس “يشع” بحملة تحت شعار “سيادة – لا توجد، يوجد تجميد”، فيها حاولوا الضغط على رئيس الحكومة نتنياهو لينعقد المجلس، بالاساس بعد أن اختفى ضم المناطق من الاجندة.

في حركة “السلام الآن” قالوا ردا على اجتماع المجلس إنه “من المؤسف أنه بدلا من استغلال الاتفاقات مع دول الخليج والدفع قدما بالسلام مع الفلسطينيين فان سلم اولويات مشوه وارضاء اقليات صغيرة ومتطرفة، يقود الى المصادقة على بناء مضر وزائد سيبعدنا عن احتمالات السلام. نحن نطالب وزير الدفاع ورئيس الحكومة البديل، بني غانتس، بوضع فيتو على هذه المخططات”.