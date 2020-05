المصارعة الحرة .. ما بين الشعبية وخطر التراجع بسبب كورونا

مكسيكو سيتي – بعد توقف النشاط الرياضي في العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لجأ المصارعون المكسيكيون المشهورون للتدريبات البدنية للحفاظ على لياقتهم البدنية، ومواجهة تذمر البقاء في منازلهم بسبب الفيروس التاجي، في انتظار عودتهم لحلبات المصارعة من جديد.

وداخل قسم صغير في مقاطعة ميرسيد، وسط المكسيك، تمتلك رياضة المصارعة شعبية طاغية بين سكانها، وبقناعه الشهير وبدلة التدريب، يبدأ المصارع المكسيكي الشهير سوبر مونييكو مجموعة التدريبات التي يحافظ بها على لياقته البدنية خلال فترة الحجر الصحي بسبب وباء (كوفيد-19).

ورغم ابتعادهم عن الحلبة المربعة، إلا أن المصارعين لا يزالوا يحتفظون بـ”هوس التدريبات المنزلية” مثلما يفعل سوبر مونييكو، وبالرغم من استسلام كثيرين من زملاء المهنة بسبب “الخصم الشرس” المسمى بفيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 200 ألف شخص حول العالم، وأسفر عن أكثر من 3 مليون مصاب، أإلا أن هذا لم ينل من عزيمة مونييكو الذي قرر الحفاظ على عاداته اليومية بالتدريبات.

وقال مونييكو في مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية (إفي) إن “المصارعين قد يختفوا، ولكن المصارعة الحرة لن تختفي أبدا، من الصعب البقاء حبيسا داخل المنزل”.

He was a luchador in Mexico until the pandemic hit.

Now, he and his wife have turned their wrestling costume side gig into a mask-making business — but, of course, they kept the luchador flair. https://t.co/Fb0lIz3CUx

— NPR (@NPR) May 1, 2020