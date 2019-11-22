“المصارعة الرومانية” يظهر في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية

خالد المنيزل

القاهرة – يظهر عند الساعة الثالثة من مساء اليوم السبت، منتخب المصارعة الرومانية، في بطولة ابراهيم مصطفى الدولية للمصارعة، التي ستقام في صالة اتحاد الشرطة في القاهرة، ويشارك فيها 150 لاعبا يمثلون 10 دول عربية وأجنبية.

وكانت عمليتا “الوزن والقرعة”، والاجتماع الفني للبطولة، جرت مساء أمس، ويمثل الأردن في البطولة كل من اللاعبين: سلطان ضامن لوزن 77 كغم، أحمد دهشان لوزن 72 كغم، مصطفى القاضي لوزن 55 كغم، إلى جانب لاعبي منتخب الشباب وهما: احمد المرافي لوزن 67 كغم، وباسل القاضي وزن 87 كغم للمشاركة من أجل اكتساب الخبرة.

وتجري قرعة المصارعة الحرة مساء اليوم، ويمثل الأردن فيها اللاعبون: عبدالكريم أبو دعيج لوزن 80 كغم، آرزو شاميل لوزن 74 كغم، زيد الشيشاني لوزن 125 كغم، وعبدالكريم أبو دعيج لوزن 80 كغم.

إلى ذلك، انتهت أمس دورات ترقية الحكام التي شارك فيها الحكمين رشدان ندى وغيث الذنيبات، من أجل التقدم للترقية من الدرجة الثالثة للثانية، والتي اشرف عليها مندوب الاتحاد الدولي كمال أبو عزيز.

وكانت عضو الاتحاد ورئيسة الوفد آلاء المجالي، قد التقت أمس المدربين واللاعبين، وطالبت الجميع بالتحلي بالروح الرياضية، وتقديم افضل ما لديهم من أجل المنافسة على القاب الأوزان المختلفة، مبينة أن البطولة قوية جدا، وتشارك فيها نخبة من اللاعبين المعروفين على المستوى العربي والدولي.

من جانبه، أوضح اداري المنتخب الوطني صالح زريقات، أن المنتخب يتدرب بشكل جيد، بإشراف المدربين يحيى أبو طبيخ ورمزي المرافي، وأن الاتحاد وفر كل أسباب النجاح لمشاركة المنتخب في بطولتي إبراهيم مصطفى والبطولة العربية للرجال.

وذكر المدرب أبو طبيخ، أن المنتخب أكمل إستعداده، مبينا أن الفرصة مواتية للاعبين الكبار للمنافسة على المراكز المتقدمة، رغم ارتفاع اللاعبين المشاركين في كافة الأوزان، بينما هي مفيدة بالنسبة للاعبي منتخب الشباب، من أجل الاحتكاك واكتساب الخبرة للبطولات الدولية المقبلة.

شاميل جاهز لبطولة آسيا

وصل إلى الصين تايبيه، لاعب المنتخب الوطني للناشئين بالمصارعة اورتس شاميل، للمشاركة ببطولة آسيا للناشئين تحت 15 عاما، حيث يشارك شاميل بوزن تحت 62 كغم في المصارعة الرومانية، ويرافق اللاعب والده المدرب شاميل تاج الدين. وذكر اللاعب شاميل، أنه يتدرب يوميا وهو جاهز تماما لخوض منافسات البطولة، وهذه هي المشاركة الأولى للأردن في البطولات الدولية للفئات العمرية.