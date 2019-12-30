المصارعة تعود إلى ميادين الإنجاز في “الأمتار الأخيرة”

خالد المنيزل

عمان– عادت المصارعة الأردنية الى ميادين الإنجاز، واعتلت منصات التتويج في الشهرين الأخيرين من العام الحالي، وأعادت اللجنة المؤقتة لاتحاد المصارعة برئاسة المحامي حازم النعيمات، ترتيب الأولويات من أجل الوصول الى تلك الإنجازات، من خلال التركيز على منتخبات الشباب والناشئين، وحرص الاتحاد على التواجد في المنافسات الخاصة بتلك الفئات العمرية، بعد أن غابت المصارعة عن منصات التتويج في أول عشرة أشهر من العام الحالي.

وقامت اللجنة المؤقتة، بوضع الأطر الفنية والإدارية والانطلاق بقوة للمستقبل، من خلال توفير بيئة آمنة للاعبين في قاعة التدريب، وتوفير بقية الاحتياجات التدريبية المساعدة التي أسهمت في تحقيق الإنجاز.

وحقيقة، استعادت المصارعة الأردنية بريقها واحتلت مكانتها، وأثبتت وجودها على المستويات العربية والدولية، من خلال النتائج الإيجابية التي حققتها منتخبات المصارعة للناشئين والشباب والرجال، في البطولات العربية والدولية في كل من العراق ومصر.

وطوقت الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية أعناق اللاعبين، بعد أن نهلوا من مناجم المعادن، وباتت إنجازات المصارعة تطوق أعناق أبناء الوطن بوشاح الفخر والاعتزاز.

وأثبت اتحاد اللعبة الحالي أنه على قدر التحدي، بعد أن اتخذ القرارات الصعبة والجريئة، من خلال المشاركة في آخر 3 بطولات رغم قلة الإمكانات والاستعداد، لكن بهمة اللاعبين ومن خلفهم المدربين: يحيى أبو طبيخ ورمزي المرافي وإبراهيم عرعر، والإداري رشدان ندى، أعادوا الأمل للعبة على مستوى المنتخبات الوطنية، التي كان لها صدى كبير في ميادين الأندية المحلية.

ولعل الروح المعنوية والتحدي، كانا العنوان الأكبر أمام المنتخبات الوطنية، في البطولة العربية للرجال في مصر، وحقق فيها منتخب المصارعة الرومانية المركز الثاني في البطولة العربية للرجال. وظفر كل من أحمد دهشان ومصطفى القاضي وسلطان علي ضامن، بالميدالية الفضية في المصارعة الرومانية، بينما نال ميداليتين برونزيتين كل من باسل القاضي وأحمد المرافي، وكان منتخب المصارعة الحرة قد نال ميدالية ذهبية بواسطة زيد الشيشاني، وميداليتين فضيتين عن طريق كل من عبدالكريم أبو دعيج وأرزو شاميل.

وهذه الإنجازات، تحققت بسواعد اللاعبين الشباب، الذين أعادوا للعبة الروح بعد أن فقدت بريقها خلال الفترة الماضية، وهذا يعني أن الروح عادت للعبة من جديد.

وفي بطولة إبراهيم مصطفى الدولية، نال المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية كأس المركز الثاني في المجموع العام، خلف المنتخب المصري، ونال اللاعبان مصطفى القاضي وسلطان علي ميداليتين فضيتين، وباسل القاضي برونزية.

وفي المصارعة الحرة، نال كل من آرزو شاميل وعبدالكريم أبو دعيج ميدالية فضية.

إنجاز جديد للناشئين والشباب

وفي البطولة العربية للناشئين والشباب، التي أقيمت في العراق، نال المنتخب الوطني للمصارعة المركز الثالث بالمجموع العام، خلف المنتخب العراقي المنظم، وفاز فيها لاعبو المصارعة الرومانية بذهبية عبر يحيى حسين أبو طبيخ، و3 فضيات بواسطة محمد زريقات وأحمد المرافي وليث محمد، و3 برونزيات عن طريق باسل القاضي وعمر سعادة ومحمد ضامن. ونال كذلك نجوم المصارعة الحرة، 3 برونزيات عن طريق محمد زريقات وعبدالكريم أبو دعيج وباسل القاضي.

وكسب اتحاد اللعبة الرهان، من خلال إقامة الحفل التكريمي لرؤساء الاتحاد السابقين، ورؤساء الأندية واللاعبين والمدربين وكل من أسهم في الإنجاز، الأمر الذي يعني زيادة التواصل بين أركان اللعبة كافة، الذين كان لهم الأثر الكبير في مسيرة اللعبة وتطورها خلال الأعوام الماضية.

وهذه الإنجازات منحت اتحاد اللعبة شهادة تفوق لتنظيم البطولة العربية للشباب والناشئين، التي ستقام في عمان خلال شهر تموز (يوليو) المقبل.