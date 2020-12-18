“المصارعة” يدعم الأندية ويزور الزرقاء لفتح مركز للواعدين

خالد المنيزل

عمان – الغد – بدأ اتحاد المصارعة اتصالاته من اجل إقامة مركز للواعدين في مدينة الزرقاء، ضمن خطته الرامية لنشر المصارعة في المحافظات واستقطاب المواهب، ومن المنتظر أن يقوم وفد اتحاد اللعبة خلال الأسبوع الحالي بزيارة الى محافظة الزرقاء من أجل الاجتماع مع أصحاب العلاقة من الجهات الرسمية والأهلية، والبحث عن مكان مناسب لتدريب الواعدين، على أن يقوم الاتحاد بتجهيز المكان وتوفير الأدوات اللازمة للتدريب، الذي يشرف عليه مدرب المنتخب الوطني السابق علي ضامن.

وقال رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد صالح زريقات، أن مقر مركز واعدي الزرقاء سيكون في الملعب البلدي أو أي موقع مناسب وقريب من التجمعات السكانية، من أجل سهولة الوصول اليه من قبل الواعدين، وسيتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الزرقاءلاختيار المكان المناسب له وتجهيزه.

وأوضح بأن اختيار الزرقاء كبداية لنشر مراكز الواعدين في مناطق أُخرى، كونها المحافظة الثانية بعد العاصمة من حيث الكثافة السكانية، ما سيُحقق الهدف من وراء إنشاء المركز فيها.

وكان اتحاد اللعبة زار خلال الشهر الماضي منطقة مرج الحمام ووافق على انتساب نادي مرج الحمام للاتحاد والمشاركة في بطولاته المقبلة.

وبين زريقات أن الاتحاد يشرف على ثلاثة مراكز تدريبية للواعدين في العاصمة عمان، ويتطلع لإقامة مراكز جديدة في محافظات أخرى، والمراكز الثلاثة الموجودة حالياً موزعة على تجمعات سكانية مهمة وهي وفق التالي : مركز الاتحاد داخل قاعة اليرموك في مدينة الحسين للشباب ويدرب فيه مدربا المنتخبات الوطنية يحيى أبو طبيخ ورمزي المرافي، ومركز مدينة الملك عبداالله الثاني في القويسمة ويدرب فيه هاني المرافي، ومركز نادي ابونصير ويدرب فيه المدرب رائد القيسي.

توزيع ابسطة للأندية

تدارس مجلس إدارة الاتحاد توزيع الأبسطة القديمة الموجودة لديه على الأندية الفاعلة أو الجديدة، من اجل الاستفادة منها، حيث وافق الاتحاد على توزيع ابسطة لأندية أبو نصير والنصر، والتي لديها مراكز لتدريب الواعدين، الى جانب نادي مرج الحمام، الذي شرع بتشكيل نواة من اللاعبين الواعدين للتدريب والمشاركة في بطولات الاتحاد المقبلة.

ومن المنتظر أن يعتمد الاتحاد في جلسته التي يعقدها يوم الثلاثاء المقبل ، برئاسة المحامي حازم النعيمات، آلية لتوزيع دعم الأندية التي شاركت في بطولات الاتحاد، وسيكون نصيب الأندية متفاوتا حسب مشاركاتها في بطولات الاتحاد، وكذلك حصولها على القاب البطولات المختلفة، وعدد لاعبيها المشاركين في كل بطولة، وكذلك دورها في دعم مراكز الواعدين المختلفة.

وقال المدير المالي للاتحاد صالح زريقات: اننا نُقدر دور الأندية المنتسبة للاتحاد، رغم الظروف المالية الصعبة التي تمر بها، بسبب تداعيات جائحة كورونا، والاتحاد لن يدخر جهدا لدعم الأندية، التي هي مصنع النجوم والأبطال. وأضاف أن الاتحاد يهدف الى زيادة التواصل مع الأندية ودعمها خلال العام المقبل، من أجل توسيع قاعدة اللعبة وفق خطة سيتم التوافق عليها مع مدربي المنتخبات الوطنية ومدربي الأندية.

يُذكر أن الاندية المنتسبة للاتحاد هي: النصر وأبو نصير وحي الأمير حسن ودار الدواء وأمانة عمان والاستقلال.