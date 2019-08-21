“المصارعة” يشارك في البطولة العربية ويوزع المناصب

عمان – الغد – أعادت اللجنة الأولمبية الأردنية، تشكيل لجنة جديدة لإتحاد المصارعة برئاسة المحامي حازم النعيمات، حيث اجتمعت اللجنة اليوم في مقر اتحاد اللعبة، وتم اتخاذ القرارات التالية، وفق ما أفاد به الناطق الاعلامي الجديد للجنة آلاء المجالي:

– إعادة توزيع المناصب لأعضاء اللجنة وفق التالي: عبدالرحمن العواملة نائبا للرئيس، وسيم حماد أمينا للسر، صالح زريقات أمينا للصندوق، آلاء المجالي ناطقا إعلاميا، وخرجت من اللجنة السابقة السيدة رنا السعيد.

– العمل على اعادة تشكيل اللجان الفرعية المساعدة خلال الجلسة المقبلة وهي: اللجنة الفنية، لجنة المنتخبات الوطنية، واللجنة الاعلامية.

– التأكيد على اقامة البطولة المحلية المفتوحة، خلال الفترة ما بين 29-31 آب (اغسطس) الحالي، في صالة اليرموك بمدينة الحسين للشباب.

– الموافقة على تنسيبات اللجنة الفنية للاتحاد، بالمشاركة في بطولة أشبال وشباب العرب المقرر إقامتها في العراق خلال الفترة ما بين 3-10 أيلول (سبتمبر) المقبل، وتسمية صالح زريقات رئيسا للوفدن وتكليفه بحضور اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي التي ستعقد على هامش البطولة.

وتم تشكل الوفد المشارك في البطولة من: المدرب يحيى أبو طبيخ للمصارعة الرومانية، رمزي المرافي للمصارعة الحرة، وتم تسمية اللاعبين المشاركين ببطولة الأشبال وفق التالي: محمد زريقات لوزن (71 كغم)، سيف دورا لوزن (60 كغم) للمصارعة الحرة، بينما تم تسمية يحيى ابراهيم لوزن (71 كغم)، ويزن الحسنات لوزن (60 كغم) للمصارعة الرومانية.

وتقرر تسمية منتخب الشباب من اللاعبين: عمرو سعادة لوزن (71 كغم)، أحمد المرافي لوزن (67 كغم)، أحمد دعيج لوزن (71 كغم)، ماجد قطيشات لوزن (77 كغم).

لقاء المنتخبات الوطنية

وكانت اللجنة الجديدة، التقت أمس بالمدربين ولاعبي المنتخبات الوطنية، حيث أكد رئيس الاتحاد المحامي حازم النعيمات، أهمية الاستعداد للبطولات المقبلة، مبينا أن اللجنة تعمل من اجل اعادة الأمل للعبة، وهذا يتحقق بجهد الجميع، وواجب الاتحاد توفير كل أسباب النجاح لكافة المنتخبات الوطنية ورعايتها، من أجل الوصول الى قمم البطولات الدولية والعربية المقبلة.

من جانبهم، عبر المدربون واللاعبون عن سعادتهم بهذا اللقاء، الذي يدل على حرص اللجنة الجديدة على دعم المنتخبات الوطنية وتوفير الرعاية اللازمة لها.