“المصارعة” يكمل الاستعداد لبطولة آسيا التأهيلية واعتذار السلاق

خالد المنيزل

عمان- يتوجه إلى كازاخستان يوم الثلاثاء المقبل، وفد المنتخب الوطني للمصارعة، للمشاركة في البطولة الآسيوية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2021، التي ستقام خلال الفترة 9-13 نيسان (ابريل) الحالي، ويشارك فيها لاعب المصارعة الرومانية أحمد دهشان بوزن 76 كغم، ولاعب المصارعة الحرة عبدالكريم أبودعيج بوزن 86 كغم، وسيرافق اللاعبين المدير الفني للمنتخب يحيى أبوطبيخ.

ويغادر بقية الوفد يوم الأربعاء المقبل، ويضم رئيسة الوفد عضو اللجنة المؤقتة للاتحاد آلاء المجالي، والمدرب رمزي المرافي، يرافقهما حكمان دوليان للمشاركة في إدارة نزالات البطولة، بهدف تثبيت تصنيفهما ضمن الدرجة في القائمة الدولية هما: محمود عبدالعزيز وخالد المصري، بينما اعتذر عن عدم المشاركة الحكم الدولي منير السلاق لأسباب صحية.

وكانت اللجنة المؤقتة قد اعتذرت عن عدم المشاركة في البطولة الآسيوية العامة التي تليها مباشرة وتقام أيضا في كازاخستان خلال الفترة من 13 إلى 18 من الشهر ذاته.

وحسب المدرب يحيى أبوطبيخ، فقد أكد أن التدريبات للاعبين مكثفة، وتعتمد على القوة والتحمل إلى جانب تكنيك القتال بشقيه الهجومي والدفاعي، والتركيز على الرشاقة، والسرعة في المسكات، والتي تمكن اللاعب من السيطرة على خصمة، وتحصيل مزيد من النقاط خلال النزالات.

وبين أبوطبيخ أن اللاعبين أكملا الاستعدادات الفنية، ويحتاجان إلى بعض النزالات التدريبية، التي سيتم تعويضها خلال الوصول إلى كازاخستان، من خلال التدريب إلى جانب بعض لاعبي الفرق المشاركة قبيل المشاركة في النزالات الرسمية.

وأوضح أن البطولة ستشهد مشاركة واسعة من لاعبي قارة آسيا كافة في البطولة، التي تعد الأمل الأخير للاعبين للوصول الى الأولمبياد.

ومن جانبه، أوضح المدرب رمزي المرافي، أن المشاركة في البطولة ستمنح اللاعبين فرصة إضافية للتعرف على مستويات المصارعة الآسيوية، التي تعد متقدمة جدا على المستوى العالمي، وتمنحهم فرصة الوقوف على مستوياتهم الحقيقية بين لاعبي آسيا، بعد غياب الأردن عن العديد من البطولات السابقة.

الى ذلك، قررت المؤقتة للاتحاد تأجيل البطولة المفتوحة بالمصارعة الرومانية والحرة إلى إشعار آخر، نظرا للزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وإغلاق مرافق مدينة الحسين للشباب.

وذكر رئيس اللجنة الفنية باتحاد المصارعة صالح زريقات، أن الموعد الجديد للبطولة سيعتمد على مدى تحسن الحالة الوبائية، وسماحها بإقامة نزالات المصارعة التي تشهد احتكاكا مباشرا بين اللاعبين في الأوزان كافة.

زريقات في اجتماعات آسيا

إلى ذلك، يشارك عضو اللجنة المؤقتة وأمين صندوق الاتحاد صالح زريقات، في اجتماعات الاتحاد الآسيوي للمصارعة التي ستعقد على هامش البطولة يوم 12 نيسان (ابريل) الحالي، وسيتم خلالها مناقشة التقريرين الإداري والمالي، وانتخاب مجلس جديد للاتحاد الآسيوي، وسيتم خلال الاجتماع اعتماد البطولات المقرر إقامتها خلال العام الحالي، إلى جانب التنسيق مع الاتحاد الدولي بشأن أولمبياد طوكيو، ويسعى عدد من الأعضاء العرب للترشح لانتخابات الاتحاد الآسيوي منهم ممثلو العراق واليمن وقطر.