المصاطفة يتوج بالميدالية البرونزية



عمان-الغد- توج لاعب منتخب الكراتيه عبدالرحمن المصاطفة اليوم الخميس ، بالميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020، في ختام المشاركة الاردنية التاريخية في الأولمبياد.

وخسر المصاطفة في الدور قبل النهائي، أمام بطل منتخب تركيا بعد مباراة جيدة من لاعب المنتخب الوطني.

وكان المصاطفة بدأ مشواره اليوم بالبطولة، بتحقيق 4 انتصارات، قبل الخسارة في الدور قبل النهائي، ليضمن الفوز بالميداية البرونزية.

وكان مجموعة من نجوم الكراتيه الأردنية، تجمعوا في مقر الاتحاد بعمان، لمتابعة مباريات المصاطفة الذي نال الاطراء خلال مشواره في البطولة.

وأنهى الأردن اليوم مشاركته التاريخية في الأولمبياد، بحصوله على ميداليتين للمرة الأولى في نفس النسخة الأولمبية، حيث كانت الميدالية للاولى للاعب منتخب التايكواندو صالح الشرباتي، قبل ان يحرز المصاطفة برونزية الكراتيه.