المصاطفة يحفز الشباب في الذكرى السنوية الأولى لـ”برونزية طوكيو”

أيمن وجيه الخطيب – أكد صاحب الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو عبد الرحمن المصاطفة، خلال تواجده مع المنتخب الوطني للكراتيه في المعسكر التدريبي في مصر استعداده للاستحقاقات المقبلة، أن ما نشره عبر حسابه على فيسبوك مساء الجمعة، يهدف إلى تحفيز الشباب على تحقيق مزيد من الإنجازات والتقدم في الاستحقاقات المقبلة، مثل دورة التضامن الاسلامي وسلسلة الدوري العالمي، والبطولات الاقليمية.

وقال المصاطفة في منشوره: “بعد مرور عام على نيلي لأعظم ميدالية في مسيرتي الرياضية، أوجه رسالة تحفيزية إلى كل الأشخاص الذين فقدوا الأمل أو تسلل إلى داخلهم اليأس، بسبب الظروف أو الأشخاص السلبيين أو غيرها من الأسباب، أتمنى أن يكون هذا الموقف حافزا لكم”.

وسرد حادثة طريفة وقعت معه وهو في عمر السابعة عشرة حيث قال خلال المنشور: “قال لي مدرب في أحد الأيام.. انت لن تستطيع المنافسة في وزن 67 كغم، في تصفية المنتخب الوطني للرجال ولا حتى بالبطولات الخارجية، كان عمري آنذاك 17 عاما و5 أشهر. لم اهتم لما قاله ولم اعطه أي قيمة وشاركت في تصفيات المنتخبات الوطنية وحصلت على المركز الأول”.

وأضاف: “الآن بفضل الله، أنا حاصل على ميدالية ببرونزية أولمبية وهي الأولى للأردن وللعرب في الكراتيه، وأحظى بثالث أعظم إنجاز رياضي لبلدي الحبيب والغالي”.

ونوه: “ما أريد أن أوضحه هنا، أننا مهما واجهنا من صعوبات وأخص بالذكر الصعوبات النفسية، يجب أن نتحلى بالاصرار والعزيمة والإرادة مهما كانت الطريق صعبة أو مظلمة لسببين، الأول لأن الاجتهاد هو سبب وطريق حتمي للنتيجة، والثاني لأننا من دون سمات نفسية صلبة، عبارة عن جسوم بالية ضعيفة”.