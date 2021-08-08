المصاطفة يرفع العلم الأردني في الحفل الختامي للأولمبياد – صور

عمان – الغد- حمل لاعب المنتخب الوطني للكراتيه والحاصل على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ ، عبدالرحمن المصاطفة ، العلم الأردني مساء اليوم في حفل الختامي لأولمبياد طوكيو 2020.



ومن المقرر أن تعود البعثة الأردنية إلى العاصمة عمان يوم غد الثلاثاء ، بعد أن تكون قد غادرت طوكيو في رحلة طويلة ومتعبة، لكنها ناجحة بكل المقاييس، تزيد من تفاؤل الرياضيين وعشاقها في تسجيل الحضور اللافت والمميز في الدورات الأولمبية المقبلة.

وجاءت المشاركة الأردنية في الأولمبياد إيجابية من خلال الفوز بميداليتين (فضية وبرونزية)، وهذا يحصل لأول مرة في تاريخ المشاركات الأردنية في دورات الألعاب الأولمبية، حيث شهدت دورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو 2026، الفوز بميدالية ذهبية واحدة، فيما غابت الإنجازات في جميع الدورات الأولمبية السابقة.

الحصاد الأردني في هذه الدورة جاء من خلال رياضة التايكواندو، والتي شهدت فوز اللاعب صالح الشرباتي بالميدالية الفضية لوزن تحت 80 كغم، بينما جاءت الميدالية البرونزية من خلال رياضة الكراتيه عن طريق اللاعب عبدالرحمن المصاطفة في وزن تحت 67 كغم، كما شاركت رياضة التايكواندو بوزن تحت 67 كغم من خلال اللاعبة جوليانا الصادق، التي خرجت من الدور الأول.