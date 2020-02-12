المصالحة رئيسا للجمعيّة الأردنيّة للعلوم السياسيّة

عمان-الغد- فاز الدكتور محمد المصالحة برئاسة الجمعيّة الأردنيّة للعلوم السياسيّة، بعد حصوله على 40 صوتاً فيما حصل منافسه الدكتور خالد الشنيكات على 26 صوتاً.

وجاءت نتائج انتخابات الهيئة الإدارية على النحو الآتي:

الدكتور نظام بركات نائبا بالتزكية

الدكتور جمال الشلبي أمينا للسر بالتزكية

الدكتور شيم المجالي أمينة للصندوق بالتزكية

الدكتور هاني اخو ارشيدة عضوا بالتزكية

الدمتور عصام الملكاوي عضوا بالتزكية

الدكتور صدام المقابلة عضوا بالتزكية.

ويمثل اعضاء الهيئة الادارية 6 جامعات اردنية تضم اقسام للعلوم السياسية.

وصادق اجتماع الهيئة العامة للجمعية السنوي الذي عقد في مقر الجمعية، على التقرير المالي والاداري للجمعية السنوي، والبحث في تطوير اعمال الجمعية بما يخدم الوطن، والنهوض بتخصص العلوم السياسية.