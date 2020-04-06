“المصدرين الأردنيين” تشيد بالتوجيهات الملكية لاستئناف عمل القطاعات الانتاجية

عمان-الغد- اشادت جمعية المصدرين الأردنيين بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الى الحكومة لدراسة إمكانية التدرج في استئناف عمل القطاعات الإنتاجية والاستفادة من الموارد المحلية عبر تصدير المنتجات الصناعية التي يزيد الطلب عليها خارجيا بالوقت الحالي.

واكد رئيس الجمعية المهندس عمر ابووشاح، في بيان صحافي اليوم الأثنين، ان الصادرات الصناعية الاردنية التي تصل اليوم الى اكثر من 130 سوقا حول العالم بفضل الدعم والجهود الملكية السامية التي نقلت الاقتصاد الوطني الى العالمية، تمتلك فرصا قويا لتعزيز تواجدها باسواق التصدير نظرا لجودتها وتنافسيتها العالية.

وقال ” ان القطاع الصناعي يعتبر “طوق نجاة” للاقتصاد الوطني لتجاوز الاضرار التي لحقت بمعظم القطاعات الاقتصادية جراء جائحة فيروس كورونا المستجد”، داعيا للتركيز على زيادة الصادرات الصناعية وتعزيز تواجدها خارجيا وبخاصة المنتجات الغذائية والدوائية والهندسية والتعبئة والتغليف والمستلزمات الطبية والكيماوية.

واضاف المهندس ابو وشاح ان الصادرات الصناعية الاردنية تعد مفتاح النمو الاقتصادي للمملكة وزيادة الانتاج وتوفير مزيدا من فرص العمل للاردنيين وتعزيز احتياطيات المملكة من العملات الاجنبية.

واشار الى ان الشركات الصناعية الأردنية تملك فرصة كبيرة للوصول لاسواق جديدة رغم التحديات والصعوبات التي تواجهها، بخاصة الأوروبية والأميركية والأفريقية، مبينا توفر اسواق كثيرة فيها بحاجة للمزيد من السلع والخدمات.

ولفت المهندس ابو وشاح الى ان الجمعية ستأخذ على عاتقها بالمرحلة المقبلة مساعدة الشركات الصناعية المصدرة ودعم الترويج لمنتجاتها والبحث عن فرص تجارية جديدة لها.

يذكر ان القطاع الصناعي يشكل 25 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي ويستقطب اكثر من 70 بالمئة من الاستثمارات الخارجية القادمة للمملكة، ويضم 18 الف منشأة صناعية بعموم المملكة وفرت ما يقارب 250 الف فرصة عمل غالبيتها لأردنيين.