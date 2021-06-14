“المصرف العراقي” يطلق نظامه المصرفي عبر الإنترنت



بغداد- أطلق المصرف العراقي للتجارة (TBI)، أمس، نظامه المصرفي عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف المحمول للزبائن كجزء من جهوده المتواصلة لتلبية احتياجات زبائنه وتوفير تجارب مصرفية سلسة معتمدة على أحدث الوسائل والتقنيات.

وسيوفر النظام المصرفي عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف المحمول، المتوفرين باللغتين العربية والإنجليزية، معاملات مصرفية سلسة وآمنة، ما يتيح للعملاء إجراء معاملاتهم المصرفية بسهولة أكبر.

وتم تطوير النظام المصرفي عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف المحمول بواسطة مؤسسة فينسترا- Finastra الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، ويهدف المصرف من إطلاقهما إلى توفير الوقت للزبائن وتقليل الزيارات الفعلية لفروع المصرف العراقي للتجارة في الوقت الذي تزيد الحاجة عالمياً لتخفيض العمليات المباشرة في مواجهة الجائحة العالمية. وتتضمن المميزات الرئيسية للتقنيات الجديدة خيار تحويل الأموال بين الحسابات المصرفية الذي يعد الأول من نوعه في المصارف على مستوى العراق، والذي سيمكن زبائن المصرف من تحويل أموالهم إلى أي حساب مصرفي داخل العراق، ويمكن أيضاً إجراء تحويلات مصرفية دولية إلى أي مصرف حول العالم.

ويتيح النظام المصرفي عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف المحمول للزبائن كذلك إمكانية الوصول إلى حساباتهم ومعرفة حدود السحب اليومية والشهرية، والتحقق من أرصدة حساباتهم المصرفية، وعرض سجل معاملاتهم لمدة تصل إلى عام واحد، والتحقق من كشوفات حساباتهم المصرفية. كما يوفر تطبيق الهاتف المحمول المتاح للتحميل من متجر تطبيقات Apple App Store ومتجر Google Play إمكانية معرفة أقرب أجهزة الصراف الآلي ATM للزبون عن موقعه وكذلك أقرب فرع من فروع المصرف له.