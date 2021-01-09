“المصرف” يحصد جائزة أفضل بنك إسلامي في قطر

الدوحة – حصد مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، للعام الرابع على التوالي، جائزة “أفضل مصرف إسلامي في قطر” في الدورة الثالثة عشرة لحفل جوائز الخدمات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط التي تنظمها “EMEA فاينانس”؛ المجلة المتخصصة الرائدة في القطاع المالي في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وقد حصد المصرف هذه الجائزة بعد نجاحه في الحفاظ على مكانته الرائدة في دولة قطر، من خلال إطلاق عدد من الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة، فضلا عن تحقيقه التحول الكبير في رقمنة منتجاته المصرفية.

وإلى جانب كونه المصرف الإسلامي الأول في العالم الذي يطلق خدمة التمويل الفوري الرقمية، والمصرف الوحيد في قطر الذي يقدم هذه الخدمة، يعد “المصرف” أول البنوك القطرية التي تطلق عددا من الخدمات الرقمية المبتكرة مثل خدمة فتح حساب للعملاء الجدد عبر تطبيق الجوال، والبطاقة الائتمانية الفورية، فضلا عن فتح الحسابات للعمال المنزليين من خلال التطبيق. كما حقق “المصرف” مستويات غير مسبوقة من رقمنة خدماته المصرفية، خاصة عبر تطبيق جوال المصرف الحائز على العديد من الجوائز.

كما نجح “المصرف” في الحفاظ على مستويات أداء مالي جيد في العام 2020 بالرغم من تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي وتثبيت التصنيفات الائتمانية على A1 وA-/A-2 وA من قبل كل من وكالة “موديز” ووكالة “ستاندرد آند بورز” ووكالة “فيتش” على التوالي، وكلها ذات نظرة مستقبلية مستقرة.

وتعليقا على الفوز بهذه الجائزة، قال باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة “المصرف”: “إن التتويج بهذه الجائزة للعام الرابع على التوالي دليل قوي على مكانة المصرف المميزة ضمن القطاع المصرفي في قطر”، مؤكدا حرص المصرف على الابتكار ومنح العملاء من الأفراد والشركات أفضل الحلول والخدمات المصرفية الرقمية، وأسرعها وأكثرها أمانا.

وأضاف “أنه على الرغم من التحديات التي نواجهها في ظل جائحة “كورونا”، كان المصرف قادرا على إطلاق خدمات مصرفية رقمية ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تمكن من خلالها جميع العملاء من إنجاز معاملاتهم المصرفية عن بعد، على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع، من دون الحاجة إلى زيارة أي من الفروع”.

وأكد باسل التزام “المصرف” بريادة القطاع المصرفي في قطر من خلال الابتكار الرقمي، وتطوير خدمة العملاء، وأن يكون محل ثقة دائمة من طرف العملاء، وفي مقدمة المصارف والمؤسسات المالية التي تسهم في دعم تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني.