المصرية فريال أشرف تضمن ميدالية خامسة لمصر في الأولمبياد

طوكيو – ضمنت لاعبة الكراتيه المصرية فريال أشرف عبد العزيز ميدالية خامسة لمصر في أولمبياد طوكيو، بعد تأهلها إلى نصف نهائي وزن فوق 63 كغم السبت.

وحققت أشرف (22 عاماً) فوزين وتعادلاً وخسارة في دور المجموعتين، فتغلبت على الصينية لي غونغ 4-0 ثم السويسرية إيلينا كويرتشي بأفضلية النقاط المبكرة سنشو (3-3)، وفي النزال الثالث تقدمت على الإيرانية حميد عباس علي 6-3 قبل أن تخسر 7-9. ضمنت بطاقة نصف النهائي بتعادلها “الأخوي” مع الجزائرية لمياء معطوب 0-0.

قالت أشرف لقناة بي إن سبورتس “هذا تعب أربع سنوات. الضغط النفسي والعصبي كان قويا. أشكر والدتي. هذا انجازها وليس انجازي (باكية)”.

تابعت “قطعت المرحلة الأصعب، المنافسة كانت قوية. كل لاعبة مصنفة أولى في دولتها وقد تكون بطلة عالم أكثر من مرة. المباريات كانت صعبة للغاية”.

وستكون خامس ميدالية لمصر في الألعاب الحالية، بعد برونزيات سيف عيسى في وزن -80 كلغ وهداية ملاك في وزن -57 كغم في التايكواندو، ومحمّد السيد إبراهيم “كيشو” في المصارعة اليونانية-الرومانية لوزن 67 كغم، وجيانا فاروق لطفي في وزم -61 كلغ في الكاراتيه.

وحلّت أشرف سابعة في بطولة العالم 2018 وتوّجت بطلة العالم للناشئات 2019 لوزن -68 كلغ وبطلة إفريقيا 2020.

تهوى فريال التي استهلت هذه الرياضة بعمر السابعة، القراءة والرسم، وهي طالبة صيدلة على غرار مواطنتها جيانا فاروق التي نالت الجمعة برونزية وزن -61 كغم. -(أ ف ب)