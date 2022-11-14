المصرية ميار تحرز لقب بطولة كولينا المفتوحة للتنس

برلين – توجت نجمة التنس المصرية ميار شريف بلقب بطولة كولينا المفتوحة للتنس في تشيلي، بعدما حققت انتصارا صعبا أمام الأوكرانية كاترينا كوزلوفا وتغلبت عليها 3 / 6 و7 / 6 و7 / 5 مساء الأحد (صباح الاثنين بتوقيت جرينتش) في المباراة النهائية للبطولة.

وأحرزت ميار شريف بذلك اللقب الرابع لها في بطولات المحترفات ذات الـ 125 نقطة والثالث لها هذا الموسم في تلك البطولات، وذلك بعد أن حسمت المباراة النهائية خلال ثلاث ساعات.

وجاء ذلك استمرارا لتألق ميار شريف هذا الموسم الذي شهد صعودها للمرة الأولى إلى المراكز الخمسين الأولى في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، وذلك في تموز/يوليو الماضي.

وحققت ميار بذلك الفوز الرابع بدون أي هزيمة في سجل مبارياتها النهائية بالبطولات ذات الـ 125 نقطة، علما بأن النهائي الأخير كان الأكثر صعوبة حيث أنه الوحيد الذي حسم خلال ثلاث مجموعات.

وتجدر الإشارة إلى أن المباراة كانت الثانية لكوزلوفا خلال يوم واحد، حيث تأجلت مباراتها في الدور قبل النهائي أمام دانكا كوفينيتش، بسبب الأمطار، لتقام أمس الأحد، ثم تخوض المباراة النهائية بعدها بساعات. – (د ب أ)