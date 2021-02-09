المصرية ميار شريف تصعد لثاني أدوار بطولة استراليا للتنس

مدن – صعدت المصرية ميار شريف الثلاثاء للدور الثاني لبطولة استراليا المفتوحة عقب فوزها على الفرنسية كلوي باكي 7-5 و7-5، وذلك في أول مشاركة لها بالبطولة الكبرى.

ونجحت ميار، المصنفة 131 عالميا، في كسر إرسال منافستها المصنفة 187 عالميا، مرتين من أصل ثلاث محاولات، لتظفر بالمجموعتين والمباراة في الوقت الحاسم، وكانت الأفضل في الكرات على الشبكة بنسبة فعالية 70% مقارنة بالفرنسية.

واستغرق اللقاء ساعة و41 دقيقة، لتدخل ميار تاريخ اللعبة في بلادها بعدما أصبحت أول لاعبة تحقق انتصارا في الدور الرئيسي لبطولة كبرى.

وستلتقي ميار البالغة من العمر 24 عاما في الدور الثاني مع الفائزة من مواجهة البريطانية جوانا كونتا والسلوفينية كايا يوفان. – (إفي)