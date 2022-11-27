المصريون زادوا ربع مليون نسمة في شهرين

أعلنت الساعة السكانية في مصر، امس السبت، وصول عدد سكان الدولة إلى 104 ملايين و250 ألف نسمة، بزيادة قدرها 250 ألف نسمة خلال 56 يوما.

وقال جهاز الإحصاء المصري، إن مصر تأتي في المرتبة الأولى عربيا من حيث عدد السكان، والثالثة إفريقيا، والرابعة عشر عالميا، حيث سجل عدد سكان مصر 104 ملايين نسمة بالداخل في الأول من أكتوبر من العام الجاري.

وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.2 مليون نسمة، في حين جاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.4 مليون نسمة، ثم الشرقية 7.8 مليون نسمة.-(وكالات)