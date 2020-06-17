المصري: الإفراج عن مشاريع رأسمالية للبلديات بحجم 100 مليون دينار الشهر المقبل

عمان- الغد– قال وزير الإدارة المحليّة المهندس وليد المصري، إن البلديات خفضت إيراداتها شعوراً بالأزمة التي يعيشها السكان، ونطلب من المالكين أن يعكسوها على المستأجرين خاصة عن مدة التعطل إثر “كورونا”

وأضاف المصري أن المستأجرون بأملاك البلديات وأمانة عمان أعفيوا من حوالي 25 بالمئة من الأجرة. وقال ” مددنا تجديد رسوم المهن والإعلانات حتى نهاية الشهر الجاري، وأعفينا 25 بالمئة من الرسوم عن الضرائب المتراكمة، بالإضافة إلى تقسيط الضرائب على اللوحات الإعلانية، وأعفينا رخص المهن المنزلية لمدة 3 سنوات”.

وأكد أن القرارات من أجل مساعدة المواطنين في ظل أزمة كورونا وتأثر أغلب القطاعات، وبينها : ضريبة “المسقفات والمعارف”، وقدمنا إعفاءات من ضرائب السنوات السابقة وصلت إلى 40 بالمئة وسمحنا بالتقسيط. مشيرا إلى أن الإعفاءات تأتي من مبدأ التكافل والتضامن وإنعاش الاقتصاد.

ولفت المصري أن إيرادات البلديات خلال شهري أذار ونيسان انخفضت حوالي 400 مليون دينار، وسيتم بين 15 تموز وأول أب المقبل الإفراج عن المشاريع الرأسمالية الضرورية التي يقدر حجمها بـ 100 مليون دينار.