المصري: مخططات لما يسمّى بشرق أوسط جديد مسيئة للإقليم

محمد الكيالي

عمان- قال رئيس مجلس الأعيان الأسبق طاهر المصري إن مؤتمر البحرين الاقتصادي، “أظهر عمق القضية الفلسطينية في مشاعر ونفوس الشعوب العربية، والتزامها وإيمانها بالقضية المركزية للأمة”، مشيرا إلى أن تعبير “صفقة القرن”، المتداول في المواقع الإعلامية “فضفاض وينظر إليه من خلال استراتيجية واسعة بدأت بالظهور في مؤتمر بازل العام 1897 وما نراه الآن هو استكمال لما تم تخطيطه في ذلك الوقت”.

وأضاف المصري، في كلمة له خلال ندوة نظمتها اللجنة الثقافية في نقابة الصحفيين، الأربعاء، بعنوان “القطبة المخفية في صفقة القرن”، إنه رغم ما قامت به الولايات المتحدة الأميركية، وعلى مدار عامين، من إعلان “نيتها إشهار صفقة القرن، وقبلها تحطيم الجيوش والدول العربية، إلا أن الشعوب العربية الحية تماسكت لتفشل مخطط تدمير ومسح القضية الفلسطينية عن الوجود”.

وأكد أن مؤتمر البحرين، أظهر لكل إنسان، مقيم في واشنطن أم في تل أبيب، أن “القضية الفلسطينية ليست قضية عابرة، وأن العرب والمجتمع الدولي لم ينس فلسطين وما يزالوا ملتزمين بحق الفلسطينيين بدولتهم وأرضهم واستقلالهم”.

وأوضح المصري أن هناك “مخططات يتم العمل عليها، عبر ما يسمى الشرق الأوسط الجديد، وهي صيغة مسيئة للإقليم”، لافتا إلى أن المخطط الحالي يهدف إلى إعادة تشكيل وتقسيم المنطقة بشكل جديد يخدم المصالح الإسرائيلية.

وتابع أن هناك مشاريع عابرة للحدود، يتم طرحها وتنفيذها في المنطقة، مثل “مشاريع سكك الحديد وأنابيب الغاز والنفط والمياه، ومشاريع طرق وغاز مستورد من الكيان الصهيوني”، لافتا الى ان “هذه المشاريع تدل على تخطيط معين من قبل الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، ليجد العرب أنفسهم ضمن المخطط دون إثارة أي مشاكل”.

ومن اجل تنفيذ هذه المخططات، اعتبر المصري أنه “كان من الضروري تحييد بعض الدول العربية الفاعلة في الإقليم، وسورية على رأسها، حيث تم ضم الجولان للكيان الصهيوني بعد تحطيم قوة دمشق”.

وأشار الى إعلان خرج من مصادر غربية وأميركية وصهيونية، مفاده “نية واشنطن ضم وادي الأردن إلى إسرائيل، لتصبح جميع منافذ المملكة مغلقة بين الضفتين الشرقية والغربية، كما يجري التخطيط لفتح طرق بين ما تبقى من الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى إنشاء طريق ضخم متطور يربط شمال القطاع بشمال فلسطين المحتلة وجنوب لبنان”.

وقال إن مراكز الثقل العربي اختلفت حاليا، “حيث ظهرت كل من السعودية والإمارات، كلاعبين أساسيين ولهما نشاطات في عدة دول عربية، وبالتالي فإن معادلة الثقل العربي أصبح في الخليج”، مشددا على أن ما تحدث عنه مستشار الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، في مؤتمر البحرين حول الشق الاقتصادي للقضية الفلسطينية، “يثير الاستغراب”.

وتساءل المصري “كيف سيتم تخصيص مليارات الدولارات وتوزيعها على الفلسطينيين لإعمار الأرض في الوقت الذي يدعي فيه الصهاينة أن أرض فلسطين هي أرضهم؟”، مضيفا “نحن في الأردن نمر بمرحلة خطيرة”، وما يجري من تضييق اقتصادي وتجويع للشعب الأردني للرضوخ أمام (صفقة القرن)، مرفوض من قبل القيادة والأردنيين وهو مخطط أميركي صهيوني سيفشل حتما”.

وأكد أن واشنطن منزعجة من مواقف بعض الدول العربية بشأن الصفقة، وخاصة الموقف الأردني، وهو ما أكده جلالة الملك مرارا وتكرارا أمام المجتمع الدولي، داعيا الدول العربية الى أن تعود إلى صوابها وتقرأ ما يجري حولها من مخططات تستهدف تقسيمها.