المصري يرعى احتفال جمعية حماية الأسرة في اربد بيوم الشباب العالمي

رعى وزير الإدارة المحلية السابق المهندس وليد المصري الاحتفال الذي نظمته جمعية حماية الأسرة والطفولة في اربد بمناسبة اليوم العالمي للشباب.

وقال المصري، إن الشباب هم الحاضر والمستقبل وتقع عليهم مسؤولية مضاعفه بمئوية الدولة الثانية بعد تحقيق إنجازات ضخمه وكبيرة بالمئوية الأولى متمثله بالبنية التحتية والتعليم والصحة والتي كانت اكبر من مقدرات الأردن المالية.

ودعا المصري الشباب إلى الحفاظ على تلك الإنجازات من خلال المزيد من العمل والعطاء والمشاركة في الحياة السياسية وصنع القرار كما هي رؤية جلاله الملك لأهمية دور الشباب .

وأكد على أهميه إدماج الشباب في مسيرة الإصلاح التي أطلقها جلاله الملك وتدريبهم على العمل السياسي والتطوعي لان الشباب هم الحاضر والمستقبل وان قصص النجاح هم من يصنعها الشباب والعمل بروح الفريق.

وأشاد بتجربة جمعيه حماية الأسرة والطفولة والمركز الإبداعي الشبابي في الجمعية وتتبنيها المبادرات الشبابية التي كان لها اثر ملموس على ارض الواقع وتعميم تجربة مجلس بلدي أطفال اربد على لجنه الشباب وهي أحدى اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

بدورة، قال رئيس الجمعية كاظم الكفيري أن الأردن مر بتجربة فريدة في عملية البناء والتشييد وقدره على الصمود في عالم تغيب عنه قيم الإنسانية وتحديات لم تواجه أي دوله بفضل ما تميزت به من القيادة الهاشمية وهو ما انعكس على مجمل الحياة بكافه مستوياتها.

وأكد أن التحدي الأكبر هو تشغيل الشباب وتعزيز الفرص ألاقتصاديه لهم مقابل الخطر الكبير الذي يواجه الشباب من البطالة وسوء الأوضاع الاقتصادية ونخن الآن بحاجه إلى إصلاح في منظومة توفير فرص العمل وتوحيد قاعدة بيانات وطنيه لضمان العدالة في ديوان الخدمة والتركيز على الوظائف المتوفرة في القطاع العام والخاص والتعين بناءا على كفاءات التخصص.

وأشار إلى أن الشباب بحاجه اليوم لاستراتيجيات خارج الأبواب المغلقة وعمل خطط وبرامج للشباب ويجب تفعيل دور وزاره العمل لا ألغاها أو إلغاء مؤسسات التعليم المهني كالتعليم الصحي والزراعي والفندقي.

وأشتمل الحفل على فقرات فنية ومسرحيات قدمها مجلس أطفال بلدي اربد ومركز الإبداع الشبابي في الجمعية.