“المصفاة”: تعبئة 1.094 مليون اسطوانة غاز الأسبوع الماضي

عمان- بلغت كميات الغاز المعبأة من شركة مصفاة البترول الاردنية خلال الاسبوع الماضي 1.094 مليون اسطوانة مقارنة مع 1.464 مليون أسطوانة في الاسبوع الذي سبقه.

وتوزعت الكميات المعبأة على النحو التالي: الأحد الماضي 215 الفا، الاثنين 211 الفا، الثلاثاء 210 الاف، الاربعاء 136 الفا، الخميس 84 الفا، الجمعة 89 الفا، السبت77 الفا، ومن المتوقع اليوم الاحد تعبئة 72 الف اسطوانة غاز.

–(بترا)