“المصفاة”: تعبئة 253 ألف اسطوانة

بلغ عدد الاسطوانات المعبأة يوم أمس إلاربعاء (253) ألف أسطوانة، علما” بأن الاسطوانات التي تم تعبئتها يوم الثلاثاء بلغت (234924) الف أسطوانة ويوم الاثنين بلغت (229443) أسطوانة، وفق ما اعلنت مصفاة البترول الأردنية اليوم.

علما” بأن محطات تعبئة الغاز الثلاث المملوكة للمصفاة، في عمان والزرقاء وإربد، تعمل بكامل طاقتها وجاهزيتها لتلبية جميع الطلبات التي تصل إليها طيلة اليوم بالتنسيق والتعاون الكاملين مع نقابة المحروقات بهذا الخصوص.