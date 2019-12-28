المصفاة تعبئ 87 ألف أسطوانة غاز يوميا

عمان- الغد – عبأت شركة مصفاة البترول الأردنية 87 ألف اسطوانة غاز يوميا منذ بداية العام الحالي، بحسب الناطق الإعلامي باسم الشركة حيدر البشايرة.

وبين البشايرة ان المصفاة، عبر محطاتها الثلاث – محطة غاز عمان وإربد والزرقاء- قامت بتعبئة 29 مليون أسطوانة غاز خلال 11 شهرا من العام الحالي من الأسطوانات ذات سعة 12.5 كيلو غرام، بزيادة نسبتها

13 ٪ مقارنة مع 25.7 مليون أسطوانة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبيّن ان محطة غاز عمان قامت بتعبئة 16.1 مليون أسطوانة خلال 11 شهراً من العام الحالي مقابل 14 مليون أسطوانة خلال ذات الفترة من العام الماضي، في حيت قامت محطة غاز إربد بتعبئة 8.1 مليون أسطوانة خلال 11 شهراً من العام الحالي مقابل 7.2 مليون أسطوانة خلال ذات الفترة من العام الماضي، في حين بلغت تعبئة الأسطوانات في محطة غاز الزرقاء 4.8 مليون أسطوانة خلال 11 شهراً من العام الحالي مقابل 4.5 مليون أسطوانة خلال ذات الفترة من العام الماضي.



وجاءت تصريحات البشايرة خلال جولة للصحافيين لموقع المصفاة في الزرقاء أمس، والتي تخللها تجربة تعبئة أسطوانات غاز، حيث قام الصحفيون بانتقاء الأسطوانات بشكل عشوائي.

وبدأت التجربة بانتقاء الأسطوانات التي وردت إلى موقع الشركة عبر وكلاء الغاز، حيث تم اختيار الأسطوانة من داخل الآلية بشكل عشوائي، حيث تم وضعها على الخط المؤدي إلى عملية التعبئة، في حين سَارَ الصحفيون مع الأسطوانة في كافة خطوات وإجراءات تعبئة الأسطوانة.

وشاهدوا المنهجية الدقيقة التي تنفذها شركة مصفاة البترول الأردنية في عملية إعادة تعبئة الأسطوانات، إذ ان الأسطوانات تخضع لرقابة شديدة قبل إعادة تعبئتها، من حيث التأكد من الصمام واستبداله وعدم وجود أي عيوب في جسم الأسطوانة.

وبين البشايرة، ان التجربة التي شارك فيها الصحفيون هي مثال حيّ على ان أسطوانات الغاز تتم تعبئتها وفق رقابة وإجراءات شديدة، مؤكدا أن الصحفيين اطلعوا وبشكل يوثق لهم ان الأسطوانات سليمة 100 %.

وفي رده على استفسار حول وجود ماء في أسطوانات الغاز، شدد البشايرة، على ان أسطوانات الغاز تتم تعبئتها بشكل جماعي وليس فرديا، إذ ان هذه الطريقة بالتعبئة سوف تنقل الماء إلى كافة الأسطوانات في حال وجود الماء كما يشاع.

وأكد على ان المصفاة ليس لها أي مصلحة باستبدال الماء مكان الغاز، مشددا على ان المصفاة تنحصر مهمتها ومسؤوليتها داخل مواقع الشركة.

واعلن البشايرة عن اطلاق خط ساخن لاستقبال شكاوى المواطنين حول أسطوانات الغاز عبر الرقم 064141741، داعيا الموطنين للاتصال مباشرة على هذا الرقم في حال وجود أي ملاحظة أو

شكوى.