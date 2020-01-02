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“المصفاة” تنفي توزيع بطاقات محروقات مجانا.. وتتوعد مروجي الإشاعات

منذ 13 دقيقة
عامل في محطة محروقات يقوم بتعبئة البنزين لإحدى السيارات -(تصوير: اسامة الرفاعي)
عامل في محطة محروقات يقوم بتعبئة البنزين لإحدى السيارات -(تصوير: اسامة الرفاعي)

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عمان- الغد- نفت شركة مصفاة البترول الأردنية الإشاعات التي تتناقلها بعض منصات التواصل الاجتماعي حول منح بطاقات محروقات مجانا للمواطنين.

وقالت الشركة في بيان أصدرته اليوم الخميس، إن أي إعلان ترويجي يخص “جوبترول” يتم وفق قنوات رسمية، في حين أن الشركة لم يسبق لها مطلقاً تقديم بطاقات مجاناً.

وأكد الناطق الإعلامي باسم شركة مصفاة البترول الأردنية حيدر البشايرة أن هذا الإعلان غير صحيح مطلقا ولم يصدر عن الشركة، داعياً وسائل الاعلام وناشطي وسائل التواصل الاجتماعي لتحري الدقة في نشر أي معلومة تخص الشركة.

وأعلن البشايرة ان الشركة ستتخذ إجراءاتها القانونية ضد مروجي الإشاعات، مؤكداً حرص الشركة على ضمان إيصال المعلومة الصحيحة للمواطنين.

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