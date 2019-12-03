“المصفاة”: غازنا خال من الماء

عمّان- أكدت شركة مصفاة البترول أنه يتم تعبئة آلاف أسطوانات الغاز بشكل متواصل ضمن خط الإنتاج الواحد وأن الغاز المعبأ في كل هذه الأسطوانات خال من الماء.

وشددت المصفاة على انه لو كان مصدر الماء من المصفاة لظهر في آلاف الأسطوانات المعبأة على نفس خط الإنتاج في ذلك اليوم.

ونوهت الى ان الفيديو الذي تتناقله صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود الماء في أسطوانة واحدة مع الحكم الفوري للمتحدث في الفيديو بتبرئة أي طرف آخر وإلقاء المسؤولية على المصفاة فوراً يثير تساؤلات وشكوك.

وشددت الشركة على ان المصفاة ليس لديها أي مصلحة أو دافع بأن تحتوي أسطوانات الغاز على أي مادة سوى الغاز.

وأكدت المصفاة أن مسؤولية الأسطوانات تبقى تحت عهدتها داخل محطة التعبئة، في حين تصبح خارج سيطرة المصفاة ومسؤوليتها بعد خروجها من المحطة.

وأعادت المصفاة التأكيد على أن أسطوانات الغاز تمر بمراحل فحص مشددة من قبل كوادرها الفنية المؤهلة ولا تخرج أي أسطوانة غاز معبأة من محطات تعبئة الغاز الثلاث المملوكة للشركة في كل من (الزرقاء وعمان واربد) مطلقا دون اجتياز مراحل الفحص والتفتيش الدقيق، سواء لجسم الأسطوانة أو الصمام وكمية الغاز المعبأة فيها ويتم استبعاد الاسطوانة التي تعاني أية عيوب حال اكتشافها خلال الفحص.

وشددت على انها تتحمل مسؤولية أي أسطوانة داخل حرم موقع الشركة وبعد خروجها تصبح من مسؤولية الجهات الرقابية المعنية الأخرى.

ودعت المصفاة المواطنين للانتباه إلى ان الختم الانكماشي المثبت على صمام الاسطوانة لا يوجد به أي عيب او خلل عند شراء أسطوانة الغاز، وكذلك التأكد من سلامة الخرطوم (البربيش) ومانع التسرب (الجلدة) ومنظم الغاز (الساعة) عند تركيب الاسطوانة.

وتقوم الشركة بشطب كافة الأسطوانات التي تظهر عليها أي عيوب، اذ تقوم باستبدالها مباشرة بأسطوانة جديدة، في حين ان الشركة تستورد كافة احتياجاتها من الأسطوانات الفارغة بشكل سنوي بشكل يكفي لاستبدال أي أسطوانة تالفة.