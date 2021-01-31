المصفاة: لا نبيع “البنزين والديزل” إلا في “جوبترول” و”غولف”

عمان- الغد- أعلنت شركة مصفاة البترول الأردنية، بأن جميع منتجاتها من مادتي (البنزين والديزل) تباع فقط في محطات محروقات “جوبترول” و”غولف”.

وأكدت الشركة في الإعلان الصادر عنها، على انها لا تقوم بتزويد أية محطات محروقات أخرى بمنتجات الشركة من هاتين المادتين.

وتسعى شركة مصفاة البترول الأردنية الى تزويد احتياجات السوق المحلية بكافة متطلباته من أنشطتها المختلفة، مع حرصها الدائم على تطوير المنتجات والخدمات باستمرار.

ويشار الى أن شركة تسويق المنتجات البترولية “جوبترول”-الذراع التسويقية لشركة مصفاة البترول الأردنية- وبعد استحواذها على شركة هيدرون للطاقة – جلف توسعت شبكة محطاتها لتصبح أكبر شبكة محطات منتشرة في المملكة.