“المصفاة”: مخزون مرتفع من الغاز المسال وارتفاع الطلب على الأسطوانات بنسبة 100٪؜

رهام زيدان

عمّان – أعلنت شركة مصفاة البترول الأردنية عن ارتفاع الطلب على أسطوانات الغاز المعبأة بالغاز المسال بنسبة 100 بالمئة، حيث تم تعبئة 230 ألف أسطوانة خلال يوم أمس الأربعاء مقارنة مع 125 ألف أسطوانة تم تعبئتها باليوم الذي سبقه الثلاثاء.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشركة حيدر البشايرة، انه تم يوم أمس الاربعاء تعبئة 230 ألف اسطوانة غاز بمحطات التعبئة الثلاث، بواقع: 118 ألف اسطوانة تم تعبئتها بمحطة غاز عمان و64 ألف اسطوانة بمحطة غاز اربد و48 ألف اسطوانة بمحطة غاز موقع المصفاة في الزرقاء.وبين بأنه من المتوقع ان يصل عدد أسطوانات الغاز المطلوب إعادة تعبئتها في محطات تعبئة الغاز الثلاث التابعة لشركة مصفاة البترول الأردنية مع نهاية عمل اليوم الخميس إلى ما يزيد عن ٢٥٠ ألف اسطوانة. وأضاف البشايرة أنه يتوفر مخزون عالي من مادة الغاز المسال في مواقع المصفاة المختلفة، إضافة إلى أنه هناك بواخر محملة بالغاز المسال جرى التعاقد على توريدها خلال الشهر الحالي والشهر القادم الأمر الذي يرفع مخزون الشركة من الغاز المسال الى مستويات مطمئنة تفي بمتطلبات السوق المحلية لفترات طويلة.

كما أوضح بأن الشركة قد طرحت عطاء لشراء كميات من الغاز المسال بواقع 700 ألف طن ليتم توريدها خلال العامين القادمين.

وأكد على أن محطات تعبئة الغاز المسال المملوكة للمصفاة في عمان والزرقاء واربد تعمل بكامل طاقتها وجاهزيتها لتلبية جميع الطلبات التي ترد اليها بالتنسيق والتعاون الكاملين مع نقابة المحروقات بهذا الخصوص.