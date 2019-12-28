“المصفاة”: 29 مليون اسطوانة غاز خرجت سليمة من مراكز التعبئة خلال 11 شهرا 

الزرقاء- اطلعت شركة مصفاة البترول الاردنية وسائل الاعلام على المراحل التي تمر بها عملية تعبئة اسطوانات الغاز خلال جولة صحافية نظمتها الشركة لوسائل الاعلام اليوم في محطة التعبئة في الزرقاء.

وشاهد الصحافيون مختلف المراحل التي تمر بها اسطوانة الغاز من لحظة وصولها فارغة الى محطة التعبئة ومن ثم فحصها والتأكد من سلامة الاسطوانة من اية عيوب مثل الصمام وهيكل الاسطوانة ومرحلة تعبئة الاسطوانة بالغاز وفحصها بعد التعبئة والتأكد من كمية الغاز داخل الاسطوانة وختمها بالختم الانكماشي.

واكدت الشركة ان عملية تعبئة اسطوانات الغاز تخضع لرقابة مشددة خلال مختلف مراحل عمليات التعبئة لضمان سلامتها من اية عيوب قد تعرض حياة المواطنين للخطر.

وبخصوص ما تم تداولة اخيرا من وجود ماء في اسطوانات الغاز، اكدت الشركة ان عملية التعبئة تتم بشكل جماعي من قبل فنيي التعبئة الموزعين على مختلف مراحل التعبئة للتاكد من سلامة اجراءات التعبئة وفي حال وجود ماء في اسطوانة غاز يفترض ان ينتقل الماء الى كافة اسطوانة الغاز التي تمت تعبئتها.

واكد الناطق الاعلامي باسم الشركة حيدر البشايرة، ان المصفاة ليس لها أي مصلحة باستبدال الماء مكان الغاز، مشددا على ان المصفاة تنحصر مهمتها ومسؤوليتها داخل مواقع الشركة.



وقال ان اسطوانة الغاز تمر بمراحل فحص فني مشددة وهو ما ينفي صحة ما تم تداوله حول وجود ماء في اسطوانات الغاز، مضيفا انه يتم استبعاد الاسطوانة التي تعاني من العيوب في حال اكتشافها في اي مرحلة من مراحل التعبئة.

واشار البشايرة الى ان الكوادر الفنية التي تقوم بعملية التعبئة بمحطات التعبئة في عمان والزرقاء واربد كوادر مؤهلة ومدربة قادرة على اكتشاف العيوب في الاسطوانات والعمل على اصلاحها واستبدال الصمامات التالفة واتلاف الاسطوانات غير الصالحة نهائيا.

وبين فنيو الشركة، ان الماء لا يدخل في المراحل التي يمر بها الغاز المسال، وان الماء يستخدم لفحص الاسطوانات التي تعاني من عيوب في الصمام او في الهيكل وان اي تلاعب من هذا النوع يتم خارج المصفاة.

واشاروا الى انه وقبل البدء بعملية التعبئة، يتم التأكد من وزن الاسطوانة الفارغة ثم البدء بتعبئتها بشكل اوتوماتيكي بوزن 5ر12 كيلو غرام غاز ومن ثم تخضع الاسطوانة لفحص فني للكشف عن وجود تسريب للغاز، وفي المرحلة الاخيرة ختمها بالختم الانكماشي بعد التأكد من سلامة الاسطوانة.

وخلال الجولة الصحافية تم اختيار عشوائي لاسطوانات غاز اجتازت كل مراحل التعبئة والفحص الفني للتأكد من سلامتها ووزنها ونوعية المادة الموجود بداخلها.

واكد البشايرة ان اسطوانات الغاز تخرج من محطات التعبئة سليمة 100 بالمائة وان اجراءات التعبئة والفحص المشددة تتم للحفاظ على سلامة المواطنين.

واعلن عن اطلاق خط ساخن لاستقبال شكاوى المواطنين حول اسطوانات الغاز عبر الرقم 064141741، داعيا الموطنين للاتصال مباشرة على هذا الرقم في حال وجود أي ملاحظة أو شكوى.

وقال البشايرة، ان المصفاة عبر محطاتها الثلاث -محطة غاز عمان واربد والزرقاء- قامت بتعبئة 29 مليون اسطوانة غاز خلال 11 شهرا من العام الجاري من الأسطوانات ذات سعة 12.5 كيلو غرام وبالمقابل كان قد تم تعبئة 25.7 مليون أسطوانة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبيّن ان محطة غاز عمان قامت بتعبئة 16.1 مليون أسطوانة خلال 11 شهراً من العام الحالي مقابل 14 مليون أسطوانة خلال ذات الفترة من العام الماضي، في حيت قامت محطة غاز اربد بتعبئة 8.1 مليون أسطوانة مقابل 7.2 مليون أسطوانة خلال ذات الفترة من العام الماضي، في حين بلغت تعبئة الأسطوانات في محطة غاز الزرقاء 4.8 مليون أسطوانة خلال 11 شهراً من العام الحالي مقابل 4.5 مليون أسطوانة خلال ذات الفترة من العام الماضي.

–(بترا)