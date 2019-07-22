المصلحة الروسية في المسألة الفلسطينية

اسرائيل هيوم

بقلم: ميكي اهرونسون

كان من الصعب تجاهل غياب الصين وروسيا عن المؤتمر الاقتصادي في البحرين في الشهر الماضي. من تجربة الماضي، يمكن الافتراض بان الصينيين من غير المتوقع ان يبادروا الى خطط بديلة لحل النزاع الاسرائيلي – الفلسطيني. أما الروس، بالمقابل، فسيعملون حتى من خلف الكواليس على خطط تعرقل الحياة العادية الاقليمية السليمة بقيادة اميركية وتتعارض مع المصلحة الاسرائيلية.

لا تنبع سياسة الكرملين في السياق الفلسطيني من دوافع ايثارية، بل من مصالح روسية ملموسة للغاية. فموسكو معنية بأن تجند تأييد الدول الاسلامية والعربية لخطة تثبيت وجودها في الشرق الاوسط وفي افريقيا.

ويرتبط موقف روسيا ايضا بالاثر المعنوي على السكان المسلمين داخلها وهم حوالي 10 % من عموم سكان الدولة، ويعبر عن التطلع للامتناع عن الاضطرابات الداخلية. وقبل بضعة اسابيع فقط أعلن نائب المفتي لروسيا بان المسلمين في الدولة يؤيدون الكفاح الفلسطيني بكل سبيل. هذا العنصران يضافان الى ميل روسيا التقليدي لتشجيع الحركات المناهضة للغرب في ارجاء العالم. وبالتالي فان الكرملين يتبنى سياسة مؤيدة للفلسطينيين في خط يتعارض ليس فقط مع المصالح الاسرائيلية، بل وايضا مع مصالح دول عربية ودول اسلامية معتدلة.

علنا على الاقل، تخلص روسيا للفكرة التي تعتقد بان تسوية النزاع الاسرائيلي – الفلسطيني هو شرط للهدوء في الشرق الاوسط كله. وحسب هذا الموقف، فان تسوية نزاعات اخرى، مصير شعوب المنطقة وعمليا عموم الانسجام في الشرق الاوسط متعلقة بالقدرة والاستعداد لحل النزاع الاسرائيلي – الفلسطيني. يرفع هذا النهج، بالطبع، مستوى المطالب الفلسطينية، ويجعل من الصعب، على نحو مفعم بالمفارقة، المساعي لخلق حياة طبيعية سليمة في المنطقة. ان الصعوبة التي يخلقها هذا الموقف تذكر بقدر كبير بالصعوبة التي تنشأ عن الخط الذي قاده الرئيس السابق اوباما، الذي وضع في خطابه في القاهرة مستوى جديدا لتسوية النزاع: اشتراط كل تقدم بتجنيد مطلق للبناء خلف الخط الاخضر. هذا المستوى، ما أن وضع، حتى الزم المتفاوضين الفلسطينيين كنقطة بدء، واحبط عمليا القدرة للتحرك نحو حوار مثمر.

ان هذا النهج الذي تبناه الروس يمس مباشرة ايضا بسياقات تسوية العلاقات بين اسرائيل ودول عربية واسلامية، تستند الى مصالح مشتركة لا تتأثر بالفكرة الوطنية الفلسطينية. لا تكتفي روسيا بنشر موقفها، بل تعمل على ان تجند علنا دولا عربية بارزة الى جانبها. لاسرائيل بالطبع توجد مصلحة في دحض الفكرة التي بموجبها توجد صلة بين النزاع الاسرائيلي – الفلسطيني وبين باقي بؤر المواجهة في ارجاء الشرق الاوسط. ومع ذلك، ترى اسرائيل في ايران وفي سورية مسألتين عاجلتين اكثر على جدول الاعمال الاستراتيجي لديها تجاه روسيا. وبالتالي، وفي ضوء مصالح دول مثل السعودية ودول الخليج بالنسبة لما يجري في محيطنا، والروافع التي لهذه الدول حيال الكرملين، يمكنها أن تستغل ذلك كي تشكك بفكرة صلة المسألة الفلسطينية بعموم التطورات في الشرق الاوسط.