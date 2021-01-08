المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في مساجد المملكة

عمان- الغد- أدى المصلون عقب صلاة الجمعة اليوم صلاة الاستسقاء في جميع مساجد المملكة، تضرعا لله تعالى بسبب الانحباس المطري.

وكان وزير وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية د. محمد الخلايلة دعا المواطنين للمشاركة في صلاة الاستسقاء في ظل الانحباس المطري الذي تشهده المملكة مع المراعاة للاجرات الصحية اللازمة أثناء الصلاة للحد من انتشار فايروس كورونا.

وأكد خطباء المساجد أهمية أحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم في اقامة صلاة الاستسقاء والتضرع لله تعالى من خلال الدعاء والاستغفار والتوبة طلبا منه انزال الغيث رحمة بعباده وبجميع المخلوقات.

وأڜاروا إلى أن المعاصي والذنوب تمنع نزول الغيث وهذا يتطلب تجديد التوبة والرجوع لله تعالى والندم على الذنوب وعدم العودة لها واعادة الحقوق لاصحابها والكف عن الغيبة والنميمة بين الناس لأن كل ذلك يمنع الغيث، والله غفور رحيم بعباده.