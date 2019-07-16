المضادات الحيوية.. سلاح ذو حدين

عمان- الغد- لقد كان من الشائع اعتبار الإصابة بالعدوى أمرا خطرا أو مميتا، ولكن اكتشاف المضادات الحيوية غير من تلك الصورة.

إلّا أن إساءة استخدام الأدوية المضادة للميكروبات والإفراط في استعمالها جعلنا نواجه خطرا جديدا يهدد صحتنا يدعى بمقاومة مضادات الميكروبات (AMR).

أصبحت البكتيريا قادرة على مقاومة المضادات الحيوية وصار من الصعب القضاء عليها بسهولة. وتعتبر (AMR) تهديدا صحيا عالميا، حيث أن أكثر من 20.000 حالة وفاة كانت بسبب حالات عدوى لم تستطع معالجتها المضادات الحيوية المتوافرة.

ولهذا السبب، نشرت منظمة الصحة العالمية قائمة في البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية التي تشكل خطرا داهما على حياتنا. وتهدف هذه القائمة لتسهيل إجراء البحوث عن مضادات حيوية جديدة.

من الممكن أن يصاب أي شخص بالبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية مما يترتب عليه المكوث في المستشفى لمدة طويلة، وتكاليف علاج باهظة، بالإضافة إلى احتمالية الوفاة.

قد نكون في طريقنا الى عصر “ما بعد المضادات الحيوية”، والمشابه لفترة ما قبل اكتشافها. حيث تعتبر مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية مرحلة تكيفية وطبيعية، مما يجعل من اكتشاف مضادات حيوية جديدة صراعا للبقاء.

لإبطاء عملية مقاومة المضادات الحيوية عليكم بالتالي:

– تناول المضادات الحيوية فقط عندما يصفها لكم الطبيب.

– عدم تناول بقايا المضادات الحيوية التي تمتلكوها منذ فترة طويلة أو إعطائها لأي شخص آخر.

– تناول المضادات الحيوية كما هو موصوف لكم تماما.

إن هذه التعليمات تقلل من احتمالية تطور مقاومة المضادات للميكروبات تجنّب العدوى.

غسل اليدين المنتظم يوفر أفضل حماية من البكتيريا، مما يساهم في تفادي الملايين من حالات الوفاة سنويا. فمن الواجب غسل اليدين في الأوقات اللازمة (بعد الإنتهاء من استعمال دورة المياه، وبعد تغيير حفاض الأطفال، وقبل وبعد إعداد الطعام). كما أنّ تجنّب لمس المرضى وأخذ المطاعيم اللازمة فعال جدا.

بالرغم من أن (AMR) تبدو كمشكلة كبيرة للفرد الواحد، إلّا أن أفعال كلّ فرد مهمة وبإمكانها تغيير مجرى الأمور في المستقبل. وكمجتمع أردني دعونا نحارب (AMR) عن طريق استخدام المضادات الحيوية عند الحاجة فقط، وإتباع الإجراءات التي تجنبنا التقاط العدوى، ونشر الوعي بين الأقارب وزملاء العمل والأصدقاء.

حقائق عن سوء استعمال المضادات الحيوية في الأردن

يستخدم 50 % من الأردنيين المضادات الحيوية اعتمادا على نصائح الأقارب.

يستخدم أكثر من 55 % من الأردنيين المضادات الحيوية لتجنب الإصابة بالعدوى.

يستخدم 49 % من الأردنيين المضادات الحيوية التي وصفت لهم في السابق من دون استشارة طبيب.

هل أنتم بحاجة للمضادات الحيوية؟

إذا كنتم تعانون من الحمّى أو الرشح أو العطس فإنكم مصابون بعدوى فيروسية لا تتجاوب مع المضادات الحيوية، ولن تستفيدوا من المضادات الحيوية الوقائية.

إزالة البكتيريا الجيدة الضعيفة التي تعيش في أمعائكم أو على بشرتكم باستخدام المضادات الحيوية هو أمر خطر، إذ أنكم لا تعرفون إن كانت ستستبدل ببكتيريا أسوأ أم لا. وحتى عندما تتسبب بكتيريا سيئة بعدوى كالتهاب القصبات الهوائية أو التهاب الجيوب الأنفية أو حتى التهاب الأذن، فإنه يمكن معالجة هذه الأمراض بفاعلية من دون استعمال المضادات الحيوية. وفي حال اقتراح طبيبكم مضادات حيوية لحالتكم المرضية، اسألوا دائما إذا كانت ضرورية، فمن الممكن أن تندهشوا من الإجابة.

الجمعية الملكية للتوعية الصحية

مجلة نكهات عائلية