“المضيف” يفتتح المشوار بلقاء القدس.. والوحدات يلاقي صرفند

مصطفى بالو

عمان – تفتتح اليوم، منافسات بطولة الكرمل العربية للكرة الطائرة بمشاركة 4 فرق، حيث يقام حفل الافتتاح عند الساعة السادسة من مساء اليوم، في صالة النادي في إربد.

وتشهد البطولة مشاركة فرق القدس الفلسطيني (تجمع لاعبي الأرض المحتلة باستثناء لاعبي غزة)، الصرفند اللبناني (تجمع لاعبي لبنان)، والوحدات والكرمل، فيما اعتذر منتخب مصر تحت 21 سنة في ساعة متأخرة أول من أمس عن عدم المشاركة، رغم أنه أرسل سابقا كتابا يفيد بتأكيد مشاركته، كما سمى وفده إلى البطولة.

وقال الناطق الإعلامي لنادي الكرمل خالد الزبيدي: “أنجزت اللجنة المنظمة برئاسة القنصل الفخري الأردني لدى هنجاريا م. زيد نفاع، كافة الترتيبات الإدارية والفنية للبطولة، وتم استقبال الوفود المشاركة وتسكينها في فنادق العاصمة عمان، ونشكر هيئة تنشيط السباحة بإدارة عبدالرزاق عربيات، التي دعمت البطولة بتأمينها الفنادق للفرق المشاركة، وحافلات التنقل للفرق إلى صالات التدريب واللعب، وجرى أمس الاجتماع الفني للبطولة برئاسة عبدالسلام أبو العسل، الذي جرى فيه التأكيد من أهلية اللاعبين، ومناقشة جدول مباريات البطولة التي تقام وفق نظام الدوري من مرحلة واحدة، ويفوز باللقب الفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط”.

وعن فقرات حفل افتتاح البطولة، أجاب الزبيدي: “يبدأ الحفل بالسلام الملكي، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وطابور عرض الفرق المشاركة، وفقرة فنية تتغنى بالوطن والقائد وتشمل لوحة فلكورية، يغني فيها الفنان نزار العيسى، وكلمة رئيس النادي محمود الطيطي، وإعلان انطلاق البطولة من قبل راعي البطولة م. زيد نفاع، وقسم اللاعبين”.

وتنطلق مباريات البطولة، عبر مواجهة الكرمل وفريق القدس الفلسطيني عند الساعة السابعة مساء، يتبعها لقاء صرفند اللبناني مع الوحدات، عند الساعة التاسعة.

وحول أهمية البطولة لنادي الكرمل، رد الزبيدي: “تعتبر إدارة الكرمل بطولة النادي في غاية الأهمية لناحيتين، الأولى للمحافظة على استمراريتها وإقامتها كتقليد سنوي، وهي المرة الثامنة التي ينظم فيها النادي هذه البطولة العربية، والثانية لتوفير فرصة احتكاك تنافسية لفريق الكرمل، الساعي إلى استعادة صولجان الزعامة، والمنافسة على لقبي الدوري والكأس بعد غياب، ولمسح الصورة السلبية التي ظهر عليها الفريق في المواسم الأخيرة، في الوقت الذي نعتبرها أيضا اختبارا حقيقيا للمحترف الفنزويلي الذي يصل يوم غد الثلاثاء”.

ويدافع فريقا الكرمل والوحدات عن حضور الطائرة الأردنية في هذه البطولة، بعدما سبق للوحدات وشباب الحسين أن خاضا اختبار أندية غرب آسيا في عمان مؤخرا، وتعتبر هذه البطولة فرصة للناديين لتقديم نفسيهما بقوة، فالكرمل معني بالتحليق في الأجواء العربية، مقدما رسالة تنافسية للفرق المحلية قبل انطلاقات مسابقات “الطائرة” للموسم 2023، فيما يريد الوحدات تغيير الصورة التي ظهر عليها في البطولة الإقليمية حين حل ثامنا، وترتيب أوراقه ومعالجة الأخطاء التي دفعته للتنازل عن كأس السوبر أمام شباب الحسين في انطلاق المسابقات المحلية.

واجتهد فريق الكرمل بقيادة المدرب خالد العبدي ومساعده شاهر محمود، في تقديم توليفة تتناسب والطموحات المحلية للموسم الحالي، ويبرز في تشكيلته المعد المخضرم فارس الكردي، ومعد المنتخب الوطني يعقوب القهوجي، كما استعاد الكرمل لاعبيه المميزين مثل إسلام دراغمة الذي احترف في عدد من الأندية المحلية، وسليمان الصقر الذي خاض تجربة احترافية في ألمانيا، والليبرو أحمد الصقر، إلى جانب لاعبيه الشباب المميزين خالد هلال، محمد بخيت، ياسين مراجنة، محمد صالح، صهيب البلاونة، مصطفى حاتم، محمد مراجنة، محمد مرجان والليبرو محمد نور.

ويبرز في تشكيلة الوحدات كل من المعد محمد راتب، المعد الشاب فهد نعمان، محمد القطامي، سائد الحسن، أحمد نافز، محمد الشخريتي، الكوبي لازارو، محمد جمال، حسن أبوعوض، ميكائيل أبوالسخن والليبرو خالد شباب.