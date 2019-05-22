المطاعم السياحية” تطالب البنك المركزي برفع قيمة القرض السياحي وتخفيض الفائدة عليه

عمان– طالب رئيس جمعية المطاعم السياحية الأردنية عصام فخرالدين البنك المركزي بضرورة رفع قيمة القرض السياحي إلى 5 ملايين دينار على أقل تقدير وبسعر فائدة مخفض.

وبين فخرالدين ان رفع قيمة القرض السياحي ستزيد من حجم الاستثمار في القطاع السياحي خاصة في الفترة الحالية التي تشهد فيه المملكة حركة سياحية نشطة والاقبال المتزايد على الاستثمار في القطاع.

وأشار فخرالدين إلى أن البنك المركزي قدم دعم لعدة قطاعات مختلفة من ضمنها القطاع السياحي من خلال منح قروض سياحية تصل إلى 10ملايين دينار وتم تخفيض قيمة القرض خلال السنوات الماضية الى ان وصلت إلى مليون دينار وهو رقم متواضع وغير مجدي للإستثمار به.

واضاف أن رفع قيمة القرض السياحي بات مطلبا اساسيا للقطاع وان اتخاذ قرار بزيادة حجم القرض سيشكل حافزا أمام المستثمرين في القطاع لتطوير مشاريعهم القائمة وخلق فرص عمل جديدة للمواطن الأردني بالإضافة إلى ذلك خلق حالة من التنافسية في القطاع و تحسين مستوى الجودة للمنتج السياحي الأردني.

واوضح فخرالدين ان سعر الفائدة المفروض حاليا على القروض السياحية يتجاوز 10 في المئة وتعتبر هذة النسبة مرتفعة وغير مجدية وطاردة للاستثمار مطالبا المعنيين في البنك المركزي اعادة النظر بقيمة القرض السياحي ونسب الفائدة على أن لا تتجاوز معدل 4 في المئة لتكون محفزة للاستثمار والمستثمرين.