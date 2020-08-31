المطاعم السياحية تلتزم بتعليمات “أردننا جنة”

محمد أبو الغنم

عمان- أكد مسؤول برنامج أردننا جنة في وزارة السياحة والآثار الدكتور علي البياضي، التزام جميع المطاعم السياحية بتعليمات الوزارة حول برنامج أردننا جنة.

وقال البياضي، إن الوزارة تدقق جميع الفواتير الصادرة من مختلف القطاعات المشاركة في البرنامج. مضيفا إلى أن الوزارة لم تتلق أي شكوى أو مخالفة بشأن تجاوزات أو مخالفات خارجة عن تعليماتها.

وأكدت مديرة جمعية المطاعم السياحية اليانا جعنيني التزام المطاعم بكافة تعليمات وزارة السياحة والآثار بخصوص السلامة العامة والإجراءات الصحية المتبعة.

وقالت جعنيني إن الجمعية لم تتلق أي شكوى عن تجاوزات تقوم بها المطاعم السياحية، مؤكدة التزام جميع المطاعم السياحية بكل الإجراءات والتعليمات.

وقدرت وزارة السياحة والآثار مؤخرا، إن برنامج ” أردننا جنة” للسياحة الداخلية استقطب 104.302 مشارك في أقل من شهرين من تفعيل موسمه الثاني تحت شعار “أردننا بخير”، في ظروف استثنائية فرضتها جائحة وباء كورونا المستجد، حيث بدأ من مناطق الجنوب، وتوسع للوسط والشمال، ليشمل جميع المحافظات ضمن مفهوم السياحة الآمنة.

وذكرت وزارة السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة في بيان صحفي نشر مؤخرا أنه وخلال الفترة من 26 حزيران (يونيو) ولغاية 15 آب (اغسطس) الحالي استقطب البرامج ما يزيد على 104 آلاف شخص شاركوا في البرنامج من خلال التسجيل مباشرة في التطبيق الإلكتروني الخاص به Jannah.jo، وعن طريق مكاتب السياحة والسفر وشركات الطيران، الذين جرى إشراكهم في هذا الموسم للتخفيف من حجم الضرر الذي لحق بهم جراء الجائحة.