“المطاعم والحلويات” تدعو لدعم القطاع في ظل جائحة كورونا

عمان – طالب نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية عمر العواد بالالتفات إلى الحالة الاقتصادية والمالية العامة لقطاع المطاعم والحلويات والمقاهي.

وقال إن قطاع المطاعم والحلويات الأكثر تضررا بجائحة كورونا، والكثير من المطاعم ومحال الحلويات متوقفة عن العمل، وأصبحت على حافة الانهيار التام.

وأضاف في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن القطاع يعاني من عدم القدرة على دفع الأجور والرواتب والتراخيص والضرائب، بالإضافة إلى رفع الكلف عليه لقاء ارتفاع المواد الاولية للإنتاج ومستهلكات العمل بنسبة لا تقل عن 25 بالمئة.

وطالب العواد بمنح قطاع المطاعم والحلويات قروضا ميسرة بفائدة 2 بالمئة من خلال الحزمة المالية المخصصة لدعم القطاعات المتضررة اساسا، وتجميد العمل بنظامي سيكرت وكريف طالما توافرت جميع الضمانات الكفيلة بالدفع والسداد.

–(بترا)