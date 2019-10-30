“المطبخ الكردي”.. العادات والأكلات الشعبية في كتاب

عمان-الغد– صدر مؤخرا كتاب “من كردستان إلى عمان.. المطبخ الكردي” عن دار زهران للنشر والتوزيع، وهو من إعداد خالد اسحق شيخو، وسيرين عصمت الكردي، والذي نقل في صفحاته صور من العادات والطقوس الكردية، كما تناول العديد من الوصفات الكردستانية الشهية.

يتميز الشعب الكردي بامتلاكهم تاريخا عريقا وغنيا بتراث ثري من العادات والتقاليد المميزه أعطت هذا الشعب تفردا وخصوصية عبر العصور.

ويعتبر المطبخ الكردي من المطابخ القديمة جدا، ويتميز بالكثير من الوصفات الشهية والغنية بالكثير من المكونات، كما أن الكرم في الطعام كان وما يزال أحد أشكال التعبير عن التقدير والترحيب بالضيف في المجتمع الكردي، وقد تتشابه بعض الوصفات مع غيرها الى حدا ما وهذا نتيجة الاحتكاك ما بين الشعب الكردي والشعوب والاقوام الاخرى من ناحية وقرب حدوده مع بعض الدول، وهذه نتيجة طبيعية، بالرغم من ذلك فهو يتميز في لون وطابع خاص يميزه عن غيره من المطابخ الاخرى.

وتهتم الأسره الكردية بمأكلها، كما تجيد المرأة الكردية إعداد مائدة غنية بأنواع عديدة ولذيذة من الاطعمة والمأكولات، وكانت الوجبة الرئيسة لأفراد الأسرة العشاء .

يحب الشعب الكردي الطبخ بشكل عام، مهما كان نوعه، ويفضلونه على المأكولات الجاهزة أو النواشف، ولحم الخاروف هو المفضل لديهم ولحم البقر والعجل والفروج دخل إليهم متأخرا، كما أنهم يحبذون خبز التنور على باقي أنواع الخبز ولم يستعملوا الزيت النباتي إلا متأخرا والبرغل يعتبر سيد الطعام لديهم، وكانوا يمونون البرغل ومشتقاته خوفا من الجفاف وقلة المحصول لسنة أو سنتين.

يعتمد المطبخ الكردي بشكل أساسي على لحوم المواشي والدهن والارز والبرغل والعدس والشوندر (الشمندر) ودبس العنب والرمان والمشمش والكشمش والتين والعديد من الخضار كالقرع والباذنجان والبندوره والورقيات كالكراث والبصل الاخضر والخبيزه وورق السلق وغيرها الكثير .

كما تشتهر كردستان في صناعة المن والسلوى (من السما) وهي مادة طبيعية الهية تسقط من السماء، ويتم جمعها من على الشجر في بعض جبال كردستان.

تقبع أصول زراعة الارز الكردي منذ اكثر من 1000 سنة وما يثبت هذا التاريخ وجود طاحونة للارز يتجاوز عمرها 1000 سنة في إحدى قرى كردستان. وعن الكتاب يقول المؤلف خالد شيخو، “تم العمل على إنجاز هذا الكتاب لمدة 10 سنوات تقريبا وعلى فترات متقطعة، وكان ذلك بسبب توخي الدقة والحاجة الى الترجمة، حيث أن الوصفات متنوعة ومن أكثر من منطقة”.