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المطران حنا يغادر المستشفى بعد تسلم جزء من فحوصاته

منذ ساعتين
المطران عطالله حنا على سرير الشفاء في مستشفى الأردن (تصوير ساهر قدارة)

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زايد الدخيل

عمان- غادر رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في فلسطين المطران عطاالله حنا، المستشفى مساء اليوم الأحد، متوجهاً إلى القدس ثم إلى ألمانيا لاستكمال العلاج بعد تسلمه جزءاً من فحوصاته الطبية.

وكانت “الغد” علمت  من مصادر مطلعة، أن حنا، كان من المقرر أن يغادر اليوم المستشفى الذي كان يتلقى فيه العلاج ، إلا أن تأخر تسليمه نتائج الفحصوصات حال دون ذلك.

وخضع المطران منذ إدخاله المستشفى في 23 كانون الثاني/ ديسمبر، إلى سلسلة من الفحوصات والعلاجات، إثر الاشتباه بتعرضه لمواد كيمائية غير معروفة بعد قيام جمعية إسرائيلية برشها في محيط مقر إقامته في البطريركية في القدس ونقل إلى عمّان للعلاج .

وحمّل المطران حينها إسرائيل المسؤولية، معتبرا أن الحادثة تؤشر على محاولة اغتيال للمطران.

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