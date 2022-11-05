المطربة أحلام تعد فيصل العتيبي بتحقيق أحلامه

قالت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي، إنها ستحقق “أمنية” الفنان السعودي الشاب فيصل العتيبي، في الغناء معها، بعد أن أعرب عن أمنيته خلال مقابلة له في برنامج تلفزيوني.

وأعلنت المطربة الإماراتية عبر حسابها على موقع التواصل “تويتر”، عن رغبتها في مشاركة فيصل العتيبي حفلها، المزمع إقامته في العاصمة الرياض: “راح تشاركني حفلي في الرياض، وأنا إللي أتشرف يا حبيبي، صوت ولا أروع، وغنيت حزين وأسرتني، وراح نغنيها مع بعض، أوعدك”.

وظهر فيصل العتيبي في برنامج “أم بي سي في أسبوع” عقب حملة تنمر تعرض لها، وأثارت جدلا بين مواطنيه في المملكة، ليتلقى لاحقا حملة دعم واسعة.

وخلال اللقاء، عبر عن رغبته في الغناء إلى جانب كل من “أحلام” والمطرب السعودي “رابح صقر”.

وتعرض فيصل العتيبي، البالغ من العمر 16 عاما، لحملة إساءة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد التنمر على لونه والتشكيك بأصله.

وانطلقت على إثر ذلك حملة تضامن واسعة مع العتيبي من قبل مواطنيه ومشاهير آخرين، ردا على الإساءات التي تعرض لها.