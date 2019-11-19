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المطوع يقود الكويت إلى فوز صعب على نيبال بالتصفيات المزدوجة

منذ 3 ساعات

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الكويت – قاد بدر المطوع منتخب الكويت في كرة القدم إلى تحقيق فوز صعب وثمين على نيبال 1-0، والانفراد بالتالي بالمركز الثاني في المجموعة الثانية للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وسجل المطوع الهدف الوحيد في الدقيقة 28، رافعا رصيد “الأزرق” إلى 10 نقاط خلف أستراليا المتصدرة والتي تغيب عن هذه الجولة (12 نقطة)، وأمام الأردن الثالثة (7 نقاط) التي تواجه ضيفتها تايوان (بدون نقاط) لاحقا، فيما تحتل نيبال المركز الرابع (3 نقاط).

وأقيمت المباراة في إطار الجولة السادسة من التصفيات، علما أن أصحاب المراكز الأولى في كل مجموعة من المجموعات الثماني، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني (المجموع 12 فريقا)، سيضمنون التأهل إلى نهائيات كأس آسيا والدور الثالث من تصفيات كأس العالم.

وتنتقل المنتخبات الـ24 التالية من أجل المشاركة في تصفيات كأس آسيا، حيث استضافت عاصمة بوتان، تيمفو، وتحديدا ستاد “تشانغ لي ميثانغ”، اللقاء بعدما تعذر إقامتها على أرض نيبال بسبب عدم صلاحية ملعبها الرئيسي.

وعلى الرغم من السيطرة المطلقة لمنتخب الكويت على المجريات، إلا أن اللاعبين عانوا من مشكلة التأقلم على أجواء العاصمة البوتانية التي ترتفع 2700 متر عن سطح البحر، وتكرار سيناريو لقاء الذهاب في الكويت التي انتهت لصالح المضيف 7-0.

كما عانى اللاعبون من سوء أرضية الملعب المكسوة بالنجيلة الصناعية وليس بالعشب الطبيعي. وجاء هدف القائد بدر المطوع، إثر تلقيه الكرة من الجهة اليمنى للملعب فتقدم بها بالعرض ثم أطلقها قوية بقدمه اليسرى في سقف المرمى مانحا منتخب بلاده، بطل آسيا 1980 والتي سبق له التأهل إلى كأس العالم مرة واحدة (1982)، 3 نقاط ثمينة جداً.

وتتبقى 3 مباريات لـ”الأزرق” في التصفيات، الأولى أمام أستراليا خارج الديار في 26 آذار/مارس 2020، والثانية أمام الأردن في الكويت في 31 منه، والثالثة الأخيرة أمام تايوان على أرضها في 9 حزيران/يونيو. (أ ف ب)

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