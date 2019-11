المطوع يقود الكويت إلى فوز صعب على نيبال بالتصفيات المزدوجة

الكويت – قاد بدر المطوع منتخب الكويت في كرة القدم إلى تحقيق فوز صعب وثمين على نيبال 1-0، والانفراد بالتالي بالمركز الثاني في المجموعة الثانية للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وسجل المطوع الهدف الوحيد في الدقيقة 28، رافعا رصيد “الأزرق” إلى 10 نقاط خلف أستراليا المتصدرة والتي تغيب عن هذه الجولة (12 نقطة)، وأمام الأردن الثالثة (7 نقاط) التي تواجه ضيفتها تايوان (بدون نقاط) لاحقا، فيما تحتل نيبال المركز الرابع (3 نقاط).

وأقيمت المباراة في إطار الجولة السادسة من التصفيات، علما أن أصحاب المراكز الأولى في كل مجموعة من المجموعات الثماني، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني (المجموع 12 فريقا)، سيضمنون التأهل إلى نهائيات كأس آسيا والدور الثالث من تصفيات كأس العالم.

FT: NEP🇳🇵 0 – 1 🇰🇼 KUW

Kuwait edge Nepal to secure a crucial three points in the #AsianQualifiers Group B! pic.twitter.com/LKGGRD5zVA

— AFC (@theafcdotcom) November 19, 2019