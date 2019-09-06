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المعارضة البريطانية ترفض دعم مقترح جونسون لإجراء انتخابات مبكرة

منذ 10 دقائق
رئيس الوزراء بوريس جونسون (أرشيفية)

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لندن – أعلنت أحزاب المعارضة البريطانية على أنها اتفقت على التصويت ضد مقترح رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات مبكرة في منتصف الشهر المقبل.
واتفقت أحزاب العمال والحزب القومي الاسكتلندي والحزب الديمقراطي الليبرالي وغيرهم من النواب بأنهم سيصوتون يوم الاثنين المقبل ضد مقترح جونسون لإجراء انتخابات عامة مبكرة في 15 تشرين ألاول المقبل.
وقالت زعيمة الحزب القومي الاسكتلندي نيكولا ستورجن في تغريدة على توتير بعد الاتفاق”أصبحت مسألة انتخابات عامة مبكرة الآن موضع سؤال متى ستجرى”. مضيفة بأنه “يجب ألا يُسمح لجونسون بالإملاء علينا التوقيت كوسيلة لتجنب التدقيق وإجبارنا على بريكست من دون اتفاق”.(بترا)

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