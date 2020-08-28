المعارضة تتفق على تأييد سحب الثقة من بارتوميو ومجلس إدارة برشلونة

برشلونة – أعلن 3 مرشحين محتملين لانتخابات نادي برشلونة، وهم فيكتور فونت وجوردي فاري ولويس فرنانديز، إضافة إلى 8 مجموعات من المحيطين بالنادي الجمعة اجتماعهم لتأييد مذكرة لسحب الثقة من الرئيس الحالي جوسيب ماريا بارتوميو ومجلس إدارته بالكامل التي تقدم بها فاري الأربعاء الماضي.

كما طالبوا بـ”الاستقالة الفورية لجميع مجلس الإدارة” برئاسة بارتوميو ووجهوا دعوة عامة لجميع الشركاء في النادي للمشاركة في هذا الاقتراح ودشنوا استفتاء عبر الإنترنت للتصويت من خلاله.

ووفقا لمارك دوش، رئيس اتحاد “مانيفست بلاوجرانا”، فإن النية من هذا الأمر هي إنشاء حركة عامة يشارك فيها الجميع، ولكن حتى هذه اللحظة لم يعلن بعض المرشحين المحتملين موقفهم من تلك المبادرة مثل جوان لابورتا، مرشح آخر وهو أجوستي بينيديتي اعتبر أن هذا ليس وقتا مناسبا للقيام بهذا الأمر.

وتقدم جوردي فاري، أحد الأسماء التي كانت تنوي الترشح لانتخابات رئاسة برشلونة في 2015 والذي سيخوض بالفعل انتخابات النادي المقبلة، بمذكرة لسحب الثقة من الرئيس الحالي جوسيب ماريا بارتوميو ومجلس إدارته بالكامل، في مكاتب النادي الكتالوني الأربعاء الماضي.

وأعلن فاري، الذي حصل قبل الانتخابات الأخيرة على 2033 توقيعا من أصل 2534 اللازمة ليكون مرشحا، عن هذه الخطوة في تغريدة قال فيها إن “بارتوميو ومجلس إدارته لا يمكن أن يكونوا مسؤولين عن النادي لمدة دقيقة أخرى. لقد حان وقت الأفعال وليس الكلمات”.

ويأتي إعلان المرشح بعد تأكيد قرار نجم الفريق وقائده ليونيل ميسي بمغادرة النادي هذا الصيف. – (إفي)