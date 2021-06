المعاصرة لتزويد المعدات تحتفل بالسحب على اسم الفائز بالجائزة الكبرى

عمان-احتفلت الشركة المعاصرة لتزويد المعدات الوكيل الحصري لسيارات إم جي في الأردن بالسحب على اسم الفائز بالجائزة الكبرى للبرنامج الأضخم الذي بث خلال شهر رمضان ضمن حلقة مباشرة من معرض إم جي للسيارات.

حيث قام مدير عام المعاصرة المهندس محمد شاهين بسحب اسم الفائز على الهواء مباشرة وإجراء مكالمة هاتفية مباشرة مع الفائزة فاطمة السكارنة لابلاغها بفوزها بسيارة إم جي ZS التي عبرت من جهتها عن فرحتها الغامرة عبر أجواء مفعمة بالمفاجأة والحماس.

وخلال مقابلة خاصة مع شاهين قال: ” إنه لمن دواعي سرورنا ان نشارك في هذه الحملة المميزة، ويسرنا تهنئة فاطمة السكارنة فوزها بسيارة إم جي زد اس 2021 وانضمامها لعائلة إم جي، والتي نفتخر بتوفيرها بالسوق الأردني، وتتميز بكافة مميزات علامة إم جي المعروفة من الإبداع التصميمي التكنولوجيا المتقدمة والراحة التامة لكافة مستخدميها، بالاضافة للسلامة على الطرقات والتي تتناسب مع جميع الفئات العمرية”

تقدم MG ZS هذه الكروس أوفر الحائزة على عدة جوائز منها 2021 Drive Car of the Year ،Best value new car ميزات متنوعة أكثر من أي وقت مضى، مع وجود محرك متطور، وميزات تصميمية جديدة، وتقنيات مبتكرة حديثة من ناحية الأداء المثير للإعجاب، فتأتي بمحرك سعة 1.5 لتر بأربع إسطوانات وبقوة 120 حصانا مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي CVT جير تبترونيك بـ6 سرعات ليوفر عزم دوران قوي يبلغ 180 نيوتن/ متر.

المعاصرة لتزويد المعدات تتميز بخدمات ما بعد البيع حيث تقدم كفالة 6 سنوات لجميع سياراتها وتوفر للسوق المحلي الأردني المجموعة الجديدة من سيارات إم جي 2021 التي تمثل العراقة البريطانية ضمن خيارات عديدة من فئات السيارات المختلفة.