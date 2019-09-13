“المعاصر” تتوقع إنتاج 26 ألف طن من زيت الزيتون

طارق الدعجة

عمان- توقع الناطق الرسمي باسم نقابة أصحاب معاصر الزيتون المهندس نضال السماعين أن يكون هنالك فائضا في إنتاج زيت الزيتون للموسم الحالي بمقدار 4 آلاف طن عن العام الماضي.

وتوقع السماعين، في تصريح لـ”الغد”، أن يبلغ حجم إنتاج زيت الزيتون 26 ألف طن مقابل 23 ألف طن خلال العام الماضي بزيادة نسبتها 13 %.

وحول مستويات، الأسعار قال السماعين إن مستويات الأسعار ستخضع للعرض والطلب وبالتالي من المبكر الحديث عنها حاليا علما أن سعر “تنكة زيت الزيتون” وزن 16 كيلو وصلت في حدها الأعلى العام الماضي إلى 95 دينار. وتوقع بدء عمليات عصر الزيتون منتصف الشهر المقبل.

وأوضح السماعين، الذي يشغل منصب رئيس جمعية التقييم الحسي للأغذية، أن استهلاك المملكة من زيت الزيتون يتراوح بين 22 إلى 23 ألف طن.

وبحسب السماعين، يوجد في المملكة حوالي 136 معصرة بحجم استثمار يصل إلى 120 مليون دينار، فيما يصل الاستثمار في قطاع الزيتون بشكل عام إلى 2 مليار دينار توفر حوالي 5 آلاف فرصة عمل دائمة وموسمية.

وأوضح أن قطاع الزيتون يعد من القطاعات الرئيسية التي تعتاش من خلالها العديد من الأسر الأردنية، داعيا إلى ضرورة إيلاء هذا القطاع المزيد من الاهتمام الحكومي.

ولفت إلى وجود تحديات تواجه قطاع زيت الزيتون متمثلة في عمليات تهريب الزيت إلى السوق المحلية من دول مجاورة، تباع بأسعار أقل من المحلية ولا تخضع للرقابة والفحوصات

المخبرية.

وبين أن النقابة بصدد بث رسائل توعية للمواطنين عبر وسائل إعلام مختلفة تحذرهم فيها من حدوث عمليات تداول لزيت زيتون مغشوش في السوق المحلية خلال الموسم وحثهم على شراء الزيت من مصادر موثوقة.