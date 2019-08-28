“المعاملة بالمثل”.. الأردن يفرض بدل دعم محروقات على الشاحنات السورية

عمان – الغد – قرر مجلس الوزراء فرض مبلغ (80) دينارا بدل دعم محروقات (ديزل) على الشاحنات والبرادات السورية عند كل عملية دخول إلى المملكة، بحسب تعميم لدائرة الجمارك.

وقرر المجلس أيضا، إلغاء الاعفاء من بدل اثمان الرصاص الجمركي (باستثناء الاعفاء الممنوح للمنتوجات الوطنية المصدرة من المملكة واثمان الرصاص الجمركي المستخدم على الشاحنات السعودية).

وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية، جاءت القرارات الحكومية، التي اتخذها مجلس الوزراء في التاسع عشر من الشهر الحالي، ردا على قرارات مماثلة من الجانب السوري، ونظرا لعدم التزام الجانب السوري باحكام (مذكرة التفاهم المبرمة مع الجانب الاردني بتاريخ 26/10/2009 ، بخصوص المبالغ المفروضة والاعفاءات الممنوحة للشاحنات الاردنية والسورية) وقيام الجانب السوري بفرض مبلغ (80) دولارا بدل دعم محروقات ديزل على الشاحنات والبرادات الاردنية الداخلة إلى الاراضي السورية”.