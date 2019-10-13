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المعاني: “أبناء الأردنيات” غير مشمولين بـ”مكرمة المعلمين”

منذ 10 دقائق
وزير التربية والتعليم وليد المعاني
وزير التربية والتعليم وليد المعاني

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عمان-الغد- قال وزير التربية والتعليم وليد المعاني، أن نظام البعثات الدراسية لأبناء معلمي وزارة التربية والتعليم في الجامعات الأردنية الرسمية رقم ( 75 ) لسنة 2010 يمنع منح أبناء المعلمات المتزوجات من غير أردنيين أي مقاعد ضمن مكرمة أبناء المعلمين.
وكانت النائب حياة المسيمي قد وجهت مذكرة لرئيس الوزراء طالبته فيها بإيفاد أبناء المعلمات الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين إلى الجامعات الرسمية ضمن مكرمة أبناء المعلمين .
يأتي ذلك في وقت طالبت فيه مؤسسات ومنظمات مجتمعية وحقوقية بمنح أبناء الأردنيات مزيد من الحقوق المدنية، بما يمكنهم من العيش الكريم، وبما يحقق المساواة في الحقوق بين الأردنيين والأردنيات فيما يتعلق بأبنائهم.

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