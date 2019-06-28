المعاني: التعرف على ناشر امتحان اللغة العربية المزور وستتم محاسبته

عمان-الغد- قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي وليد المعاني إن ورقة امتحان اللغة العربية التي تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مزورة ولا علاقة لها بالامتحان الرسمي، مضيفا أنه تم التعرف على الشخص الذي نشرها وستتم محاسبته واتخاذ الإجراءات بحقه.

وأضاف المعاني خلال خلال استضافته في برنامج “ستون دقيقة” عبر شاشة التلفزيون الأردني أنه يتوقع أن تكون نسبة النجاح في الدورة الحالية أكثر من 50٪، مبينا أن نتائج الثانوية العامة ستكون في 25 من شهر تموز القادم.

وأكد المعاني أن وزارة التربية قللت حجم الكتب نحو 20% إضافة إلى إدراج دورة تكميلية.