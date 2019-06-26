المعاني: الحكومة ستتحمل كلفة الكتب المدرسية بمدارس الأونروا

عمان- الغد- قال وزير التربية والتعليم، وليد المعاني، اليوم، إن الحكومة ستتحمل كلفة الكتب المدرسية في مدارس الأونروا بالمملكة.

وأضاف في تغريدة له بموقع تويتر، أنه ونظرا للصعوبات المالية التي تعاني منها الأونروا، ستتحمل الحكومة في الأردن من خلال الوزارة قيمة الكتب وهي 1.3 مليون دينار للسنة الدراسية 2020/2019.