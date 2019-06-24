عمان- الغد- قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، وليد المعاني، اليوم الاثنين، إنه ستكون فرص المكرمات الملكية للطلبة التوجيهي متاحة للدورتين الأساسية والتكميلية على حد سواء.

وأضاف الوزير في تغريدة على موقع تويتر، أن هذه المكرمات تشمل أبناء القوات المسلحة وأبناء المعلمين ومكرمة أبناء المخيمات.

وأشار إلى أن الامتحان يسير بطريقة طبيعية، ونتطلع لنتائج جيدة. حظا موفقا.